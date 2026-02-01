ドッグフードを選ぶときに重視すべき5つのポイント

ドッグフード選びで大切なのは「愛犬の体に合っているか」「長く安心して与えられるか」。この5つのポイントを押さえておくと、どんな商品でも冷静に比較できるようになります。

1.主原料が「肉類」になっているか

犬は本来、肉を中心に栄養を摂る動物です。パッケージの原材料欄を見たとき、最初に「チキン」「ラム」「ビーフ」などの肉類が記載されていれば、たんぱく質が主原料である証拠。

消化吸収がよく、筋肉や皮膚、被毛の健康維持にもつながります。

2.穀物の量・種類に注意

穀物は悪いものではありませんが、多すぎると消化に負担がかかり、アレルギーや便の不調の原因になることも。

トウモロコシや小麦が主原料になっていないか確認し、胃腸が弱い犬には「グレインフリー（穀物不使用）」や「ライスベース」などを選ぶと効果がある場合があります。

3.添加物・保存料が少ないものを選ぶ

香りづけや色づけのために人工添加物が使われている商品もあります。人工香料・着色料・酸化防止剤（BHA・BHTなど）は避け、自然由来の保存料（ローズマリー抽出物など）を使用したものを選ぶと安全性が高まります。

4.年齢・体型・体調に合った栄養バランス

犬のライフステージによって必要な栄養は大きく変わります。子犬には成長を支える高たんぱく・高脂質なもの、シニア犬には脂肪を抑えて消化しやすいものがおすすめ。

肥満傾向がある場合は、カロリー控えめタイプを選ぶなど、ライフステージごとの調整が重要です。

5.信頼できるメーカー・品質表示を確認

原産国や製造元、原材料の内訳がきちんと明記されているかを必ずチェックしましょう。「国産」「無添加」といった言葉だけで判断せず、実際の成分や栄養バランスを確認することが大切です。

継続して与えるものだからこそ、品質に透明性のあるメーカーを選びましょう。

ドッグフードの正しい与え方

どんなに良いフードでも、与え方を間違えると消化不良や肥満につながります。以下の3つの基本を守ることで、健康的な食生活を保ちやすくなります。

量はパッケージ表記を目安に調整する

体重や運動量によって必要なカロリーは変わります。まずはパッケージに記載された量を基準に、便の状態や体重の変化を見ながら調整しましょう。

急な切り替えはせず、1週間ほどかけて徐々に慣らす

急に新しいフードへ変えると、胃腸がびっくりして下痢を起こすこともあります。

最初は旧フード7：新フード3の割合から始め、1週間ほどかけて徐々に新しいフードへ移行すると安心です。

開封後は密閉して冷暗所に保存する

ドッグフードは空気や湿気で酸化が進みやすい食品です。開封後は袋のまま保管せず、密閉容器やジッパーバッグに移し、直射日光の当たらない場所で保管しましょう。

まとめ

毎日の食事は、愛犬の体を作る“栄養の土台”です。ドッグフードを選ぶときは、価格や見た目ではなく、「成分・安全性・愛犬の体質」に注目しましょう。そして、与え方や保存方法にも気を配ることで、より長く健康的に過ごすことができます。

愛犬の食事を見直すことは、健康寿命を延ばす第一歩。「うちの子に合った一皿」を見つけて、毎日を元気に過ごさせてあげましょう。

(獣医師監修：葛野宗)