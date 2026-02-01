全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・グランスタ丸の内のコーヒー専門店『ROKUMEI COFFEE CO．GRANSTA MARUNOUCHI』です。

古都奈良からのコーヒーに癒される

何だかんだ言って人が多い東京駅。取材で歩いていても疲れることがある。そんなときには、ふっと旨いコーヒーとスイーツでひと息。ちょい大人なおすすめを紹介しちゃおう。いつも酒ばっか飲んでるわけじゃないのだ。

まずは編集部内でも密かにファン多しの『ROKUMEI COFFEE』。鹿のロゴが印象的。古都奈良で1974年創業のスペシャリティコーヒー専門店の関東一号店。

『ROKUMEI COFFEE CO．GRANSTA MARUNOUCHI』ウイークエンドシトロン490円、東京ブレンド700円

『ROKUMEI COFFEE CO．GRANSTA MARUNOUCHI』（左）ウイークエンドシトロン 490円、（右）東京ブレンド 700円 焙煎技術を競う大会で日本一に輝いた職人が煎った豆を奈良から直送。「東京ブレンド」はこの店だけのオリジナルブレンドで、時間とともに風味が変わる。ケーキには甘酸っぱいレモンシロップがしみしみ。コーヒーに合う軽食やコーヒー豆など手土産も揃っている

挽きたてのコーヒーは、ほどよく自然な酸味があり、フルーティ。ほんと、旨いね。選んだお供はシトロンのケーキ。しっとり甘過ぎず、柑橘が香る。どちらもクリアでナチュラルなテイストで相性もいい。肩の力も抜け、ひととき喧騒から逃れ、落ち着いた時間を過ごすにはぴったりだ。

［店名］『ROKUMEI COFFEE CO．GRANSTA MARUNOUCHI』

［住所］グランスタ丸の内改札外・地下1階

［電話］03-6257-5225

［営業時間］7時〜22時※土・日・祝は〜21時

［休日］無休

撮影／小澤晶子、取材／池田一郎

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

2026年1月号

