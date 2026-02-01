「どうなるかは後で分かる」躍動を続ける“評価急上昇中”22歳日本人が去就に言及！ クラブ専門メディアは「今シーズンの重要人物」と絶賛
エールディビジのNECでプレーする佐野航大が現地２月１日、AZ戦で圧巻のスーパーゴールを挙げ、３−１の勝利に貢献。躍動した22歳のMFが、試合後のインタビューでゲームを振り返った。
佐野は２−１で迎えた52分に今季３ゴール目となる鮮烈弾。クリアボールにペナルティエリア中央手前で反応すると、思い切りよく左足を振り抜く。アウトサイドでカーブをかけたシュートは、完璧なコースに飛び、ゴール左隅に突き刺さった。思わず息をのむ美しいゴールだった。
NECの専門メディア『FORZANEC.NL』によると、試合後に佐野は「素晴らしい試合でした。私たちがやったことはすべてうまくいった。簡単に見えたかもしれないが、そうではなかった。私たちの戦術的なプレーとチームのスピードが違いを生んだ。AZを本当に上回ることができた」と満足げに語った。
チームの連係については「私たちは常に動いているので、相手は私たちについてこられない。ボールを持っている時は、うまくパスを回して組み立てることができる。全員が最初から良いプレーをしていたので、この試合に勝てると感じていた」と説明した。
自身のゴールには謙虚な姿勢を見せ「ラッキーゴールだった」と笑いながらコメント。「狙ったわけではなく、ただシュートを打ったら入った。素晴らしく見えたけど、私にとっては自分のプレーをするだけでした」とした。
オランダで存在感を示し、多くの他クラブからの関心が伝えられているなど、評価が急上昇中の佐野。ただ、今はNECでのプレーに集中しているようだ。「私にとってはサッカーだけが重要。試合前にそういったことはロッカールームに置いて、ピッチでは考えなかった。ただサッカーを楽しんでいる」と述べ、NEC残留については「今のところ分からない。NECでプレーしており、次の試合に集中している。どうなるかは後で分かると思います」と語った。
同メディアは「佐野はテクニックと洞察力を組み合わせ、今シーズンの重要人物であることを証明した」と絶賛。今後の動向に注目が集まるなかでも、佐野の集中力がチームの躍進を支えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃のゴラッソ！佐野航大の逆足スーパーミドル弾
佐野は２−１で迎えた52分に今季３ゴール目となる鮮烈弾。クリアボールにペナルティエリア中央手前で反応すると、思い切りよく左足を振り抜く。アウトサイドでカーブをかけたシュートは、完璧なコースに飛び、ゴール左隅に突き刺さった。思わず息をのむ美しいゴールだった。
チームの連係については「私たちは常に動いているので、相手は私たちについてこられない。ボールを持っている時は、うまくパスを回して組み立てることができる。全員が最初から良いプレーをしていたので、この試合に勝てると感じていた」と説明した。
自身のゴールには謙虚な姿勢を見せ「ラッキーゴールだった」と笑いながらコメント。「狙ったわけではなく、ただシュートを打ったら入った。素晴らしく見えたけど、私にとっては自分のプレーをするだけでした」とした。
オランダで存在感を示し、多くの他クラブからの関心が伝えられているなど、評価が急上昇中の佐野。ただ、今はNECでのプレーに集中しているようだ。「私にとってはサッカーだけが重要。試合前にそういったことはロッカールームに置いて、ピッチでは考えなかった。ただサッカーを楽しんでいる」と述べ、NEC残留については「今のところ分からない。NECでプレーしており、次の試合に集中している。どうなるかは後で分かると思います」と語った。
同メディアは「佐野はテクニックと洞察力を組み合わせ、今シーズンの重要人物であることを証明した」と絶賛。今後の動向に注目が集まるなかでも、佐野の集中力がチームの躍進を支えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃のゴラッソ！佐野航大の逆足スーパーミドル弾