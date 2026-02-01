「あれでオフかよ」「ルール難しい」よく確認しないと分からない…際どい判定で三笘薫の今季３点目は幻に。２戦連続の悲劇にファン嘆き
現地１月31日に開催されたプレミアリーグ第24節で、三笘薫を擁する12位のブライトンが、勝点３差で10位のエバートンとホームで対戦。１−１で引き分け、リーグ戦４試合未勝利、直近11試合で１勝となってしまった。
中位からの脱出、上位浮上を目指すブライトンは、中々スコアを動かせずにいたなか、73分にパスカル・グロスがついに先制点を奪取。このまま最終盤に突入し、リードを保ったまま終えたいところだったが、ほとんどラストプレーの90＋７分に途中出場の９番ベトに痛恨の同点弾を浴びた。
この一戦において、フル出場した三笘は19分に絶妙なワンツーでビッグチャンスを迎えたほか、83分には幻のゴール。FKの流れからネットを揺らしたものの、オフサイドポジションにいたヨエル・フェルトマンが攻撃に関与したため、日本代表MFの今季３点目が取り消されてしまったのだ。
もっとも、よく確認しないと分からない、際どい判定だった。『U-NEXT』がYouTubeで公開したハイライト映像に様々なコメントが寄せられている。
「どこがオフサイドやねん」
「あれでオフかよ」
「オフサイドのルール難しい」
「どこがラインになるのか線引いてくれて無いから分からん」
「スロー見てもオフサイドか分からんのに審判すげーな」
「せっかく気持ちいいゴールだったのに、惜しい」
「前節は神アシストが、今節はゴールが取り消しかよ」
前節のフルアム戦（１−２）でも、三笘はオフサイドでアシストが無効にされており、２試合連続の悲劇になってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘が鮮やかに今季３点目！と思われたが…
中位からの脱出、上位浮上を目指すブライトンは、中々スコアを動かせずにいたなか、73分にパスカル・グロスがついに先制点を奪取。このまま最終盤に突入し、リードを保ったまま終えたいところだったが、ほとんどラストプレーの90＋７分に途中出場の９番ベトに痛恨の同点弾を浴びた。
もっとも、よく確認しないと分からない、際どい判定だった。『U-NEXT』がYouTubeで公開したハイライト映像に様々なコメントが寄せられている。
「どこがオフサイドやねん」
「あれでオフかよ」
「オフサイドのルール難しい」
「どこがラインになるのか線引いてくれて無いから分からん」
「スロー見てもオフサイドか分からんのに審判すげーな」
「せっかく気持ちいいゴールだったのに、惜しい」
「前節は神アシストが、今節はゴールが取り消しかよ」
前節のフルアム戦（１−２）でも、三笘はオフサイドでアシストが無効にされており、２試合連続の悲劇になってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘が鮮やかに今季３点目！と思われたが…