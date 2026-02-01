見た目がかわいいと思う「島根県のお土産」ランキング！ 2位「八重雲晴れてフィナンシェ」を抑えた1位は？
最近はSNSでの共有が定番となり、味はもちろん「一目惚れするようなビジュアル」がお土産選びの重要な基準になっています。旅の思い出を形に残したくなるような、ハイセンスで愛らしい品々をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月20日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「島根県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：八重雲晴れてフィナンシェ（寿製菓）／35票2位にランクインしたのは、「八重雲晴れてフィナンシェ（寿製菓）」です。島根・出雲の雲をイメージしたデザインが魅力。縁起の良い「八重雲」をテーマにしており、ふっくらと焼き上げられたフィナンシェの丸みのある可愛らしさが、観光客の心を掴んでいます。
回答者からは「雲をモチーフにしたフィナンシェで、雲の形なんだけど、ハートにも見えるから結構喜ばれそう」（20代女性／福岡県）、「雲をイメージした ふんわり丸みのある形 が特徴で、箱を開けた瞬間に『かわいい！』と思えるビジュアルです」（20代男性／福井県）、「ふんわり雲のような形と淡い色合いが優しくて、ころんとしたシルエットが手に取ると愛らしく見えるから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
1位：しまねっこ人形焼（なかうら）／122票1位に輝いたのは、「しまねっこ人形焼（なかうら）」でした。島根の観光キャラクター「しまねっこ」を模した人形焼きで、しまねっこの愛らしい表情がそのままお菓子になりました。つぶらな瞳とキュートなポーズは、まさに「見た目がかわいい」お土産の代表格といえるでしょう。
回答者からは「見るだけで元気が出る可愛さ。小さい子からお年寄りまで愛される可愛さだと思う」（30代女性／北海道）、「しまねっこの表情やポーズがとても癒やされるからです」（20代女性／大阪府）、「島根県の観光キャラクター『しまねっこ』の姿をそのまま再現した、立体的な造形が非常に可愛らしいです。黄色い猫のキャラクターが、島根の象徴である出雲大社の屋根のような帽子を被った姿は、一目で島根土産と分かるアイコン性があります」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)