今季限りで現役引退のロハスもWBC辞退「年齢が単なる数字ではなかった」米メディアは「保険の問題」と報道

ロハスはWBC辞退に無念の思いを吐露した(C)Getty Images

今季限りでの現役引退を表明しているドジャースのミゲル・ロハスは、現地時間1月29日、公式インスタグラムのストーリー機能を更新。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の出場に意欲を示していた36歳ベテランだが、大会参加を断念すると報告した。

同投稿では、ベネズエラ国旗が自身の肩にかかった写真を添え、「とても悲しい日だ」と無念の思いを吐露。「自国を代表し、胸に国旗を掲げられないのは、本当に残念なこと」「今回は、年齢が単なる数字ではなかった」と続けており、本人のショックも大きいようだ。

米メディア『The Athletic』のファビアン・アルダヤ記者によれば、「最大の懸念が年齢だった」という。「ベネズエラ代表のホセ・アルトゥーベ、プエルトリコ代表のカルロス・コレア（ともにアストロズ）と同様、保険の問題で出場辞退となった」とリーグ関係者の話を伝えている。