二宮和也、「めちゃくちゃシビアな空気に」「反省」吐露。「そんなニノちゃんだからみんな大好きなんだよ」
俳優の二宮和也さんは1月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。「話す内にめちゃくちゃシビアな空気に」なってしまったことを反省しました。
【二宮和也が反省したこととは？】
コメントでは「貴方は自分には厳しく、人にはこの上なく優しい。自分の痛みは我慢しても人の頑張りや辛さや喜びには涙する人。素敵だと思います」「他人に厳しく自分に甘い人間も多い世界で、あなたは必要な厳しさと優しさを、誰に対しても持てる人」「厳しい人間なんじゃなくて真面目なんだよ そんなニノちゃんだからみんな大好きなんだよ〜！」「自己を見つめ直そうとする謙虚さが、今日も美しいよ！」と、称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「厳しい人間なんじゃなくて真面目なんだよ」二宮さんは「自分という人間は割と甘い人間だと思うのですが。今日自分の働き方を大勢の前で話す時間がありました。話す内にめちゃくちゃシビアな空気になってしまいましたが、、、、話している内に厳しい人間なのかもとも思ってしまいましたww」とポスト。「反省して、明日からも頑張ろう」と締めくくっています。甘い面と厳しい面のギャップに魅力を感じている人も少なくないのではないでしょうか。
「プライベートでだぜぇ」25日には「今しがた、神宮前交差点にいました。すれ違った皆様、お邪魔しました(写真撮ればよかった、、、、)」「驚かないで聞いてくれ、、、プライベートでだぜぇ」とポストしていた二宮さん。プライベートも包み隠さない姿勢がすてきです。気になる人は、こちらもチェックしてみてくださいね。
