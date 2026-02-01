アース製薬は、キッチン周りのコバエを対象に、速効的な駆除と長期的な発生予防効果を両立させた新製品「アースコバエ キッチンまるごと1プッシュ式スプレー 100回分」を2月2日から発売する。

近年、不快害虫対策市場は継続的な拡大傾向にあり、2024年の販売金額は2017年比で84億円増と大幅な成長を遂げている（インテージSRI＋ 2024年と2017年の金額規模推移データから）。同社によるコバエ対策品のユーザー調査では、コバエ対策品の使用場所はキッチン周りが圧倒的に多いことがわかった（2022年自社調査（n＝1000））。一方で、従来の1プッシュ式スプレーを使用するお客様の不満点として、「食品を扱う場所への使用が不安」が28.4％と最も高い割合であることがわかった（2025年同社調査（n＝134））。

そこで、同社は「キッチンでの使用」に着目し、食品周りにも使いやすい「アースコバエ キッチンまるごと1プッシュ式スプレー 100回分」を発売する。利用シーンを明確にしたラインアップを展開することで、消費者一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適なコバエ対策をサポートしていく考え。



「アースコバエ キッチンまるごと1プッシュ式スプレー 100回分」

「アースコバエ キッチンまるごと1プッシュ式スプレー 100回分」は、キッチンのコバエ対策に特化した製品。1プッシュするだけで薬剤がキッチン全体に広がり、飛び回るコバエを駆除する。ゴミ箱や生ゴミなどに群がるコバエには、約20cmの距離から直接噴射することで速効駆除が可能。同社試験では、メッシュケージ内のコバエに対し、1プッシュ10秒未満で約50％がノックダウンする速効性が確認されている。キッチンでの使用を考慮し、ハッカの香りを採用している。赤ちゃんやペットがいる家庭でも使用できる。コバエの発生源（ゴミ箱や排水口など）に噴射することで、約6週間にわたりコバエの発生を予防する（使用環境によって効果は異なる。侵入抑制効果はない）。ショウジョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、チョウバエといった、さまざまなコバエに効果を発揮する。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月2日（月）

