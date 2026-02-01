コールマンは、持ち運びも楽で素早い設置や省スペース性が特長の定番アウトドアテーブル「バタフライテーブル」シリーズをさらに進化させた「バタフライテーブル NX／120」、「バタフライテーブル NX／90」、「バタフライサイドテーブル NX」の3モデルを2月から順次発売する。

「バタフライテーブル」シリーズは、高級感ある落ち着いたデザインなので、キャンプシーンでより贅沢で快適な空間を創り出すことができる。また、自宅などのリビングスペースでも映えるスタイリッシュなアイテムとなっている。



「バタフライテーブル NX／120」

「バタフライテーブル NX／120」は、従来モデル「バタフライテーブル／120」の天板サイズ（約120×60cm）と耐荷重（約30kg）はそのままに、収納時の厚みを約36％（約9cm→約5.7cm）、本体重量は約12％（約5.7kg→約5kg）、そして設置工数を約45％（11工程→6工程）削減し、さらなる省スペース性と利便性の向上を実現させた。

天板はコンパクトな2つ折り収納式（約60×60cm）となっており、高い省スペース性を確保しただけでなく、ワンアクションロックでの簡単セットアップも可能となっている。

さらに、テーブルの高さを3段階で調節し約70cm／60cm／41cmから選ぶことができるようになった。キャンプやデイレジャーで、用途に合わせてハイからローまで幅広く活用できる。本体重量は軽量設計 (約5kg)で、新たに収納時のハンドルが搭載されたことで、持ち運びにもさらに便利になった。付属の専用ケースは上から被せるだけなので、収納と持ち運びが楽になる。



「バタフライテーブル NX／90」

「バタフライテーブル NX／90」も、従来モデル「バタフライテーブル90」の天板サイズ（約90×60cm）と耐荷重（約30kg）はそのままに、収納時の厚みを約36％（9cm→5.7cm）、本体重量は約12％（5.1kg→4kg）、そして設置工数を約45％（11工数→6工数）削減し、さらなる省スペース性と利便性の向上を実現させた。

天板はコンパクトな2つ折り収納（約45×60cm）ができ、軽量素材の天板とアルミフレームで持ち運びも簡単になっている。ワンアクションロックで簡単セットアップも可能で、安定性も優れている。「バタフライテーブル NX／120」と同様、テーブルの高さを3段階で調節し、約70cm／60cm／41cmから選ぶことができるようになった。

さらに、新たに収納時の便利な折り畳み式キャリーハンドルが搭載され、上から被せるだけの専用ケースと併せて持ち運びがしやすくなった。キャンプやデイレジャーはもちろん、使い勝手の良いサイズとシックな映えるデザインのため、自宅のリビングスペースなどのサブテーブルにも適している。



「バタフライサイドテーブルNX」

「バタフライサイドテーブルNX」は、ワンタッチで簡単に設営・収納できるコンパクトなアウトドアサイドテーブルとのこと。

収納時の薄さが約6cmなので、車中や部屋の中でも収納スペースをとらない。コンパクトながら耐荷重は約80kgもあるので、クーラースタンドとしても十分使用できる。

ファミリーやデュオのキャンプではサブテーブルとして、ソロキャンプではメインテーブルとして使えるほか、自宅ではソファーやベッドのサイドテーブルとしても活躍する。持ち運びに便利な専用収納ケースも付属している。

［小売価格］

バタフライテーブルNX／120：1万9910円

バタフライテーブルNX／90：1万8040円

バタフライサイドテーブルNX：1万1880円

（すべて税込）

［発売日］2月

コールマン＝https://www.coleman.co.jp