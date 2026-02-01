カール事務器は、書類を挟む・書く・収納するを一体化した収納付き用箋挟み「クリップボードケース（CSC−001）」を1月下旬に発売する。

現場作業や打ち合わせ、学校・医療・イベント運営など、机がない場所での物書きに便利なクリップボードだが、挟んでいる多めの紙がズレる、書類やペンを持ち運びたいといった課題があった。こうした声をもとに、収納力と使いやすさを両立したクリップボードを開発した。





必要以上の枚数をクリップに挟まず、収納スペースに入れておくことができるので、紙ズレの緩和になるという。また、従来のペンホルダーにおいて課題とされていた「ペンが外れて落ちやすい」という点についても、小物を収納できる別ポケットを設けることで改善した。必要なときに、さっとペンを取り出すことができる。進化した用箋挟み、それが「クリップボードケース」なのだという。

主な特長は、収納スペースが2つに分かれており、書類収納ケースにはA4用紙を約100枚、小物収納ケースには筆記具や付箋、消しゴムなどを収納できる。本体に収納スペースがあるため、クリップに大量の枚数を挟んで持ち運ぶ必要がなく、またクリップ部には滑り止め付きで紙ズレがない。背面は手にフィットするグリップ型なので、立ちながらの作業もしっかり書くことができる。オフィス、工場、教育、医療、屋外作業など、さまざまなシーンで活躍する。

［小売価格］1320円（税込）

［発売日］1月下旬から順次

カール事務器＝https://www.carl.co.jp