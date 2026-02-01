エスビー食品は、こだわりのごましおシリーズから、香り高い7種類の香辛料と鰹節粉をブレンドした「七味ごましお」を新発売し、「黒ごましお」「袋入り黒ごましお」をリフレッシュする。



「七味ごましお」

新発売の「七味ごましお」は、ロングセラー商品「七味唐からし」で培った味づくりのノウハウを活かしたごましお。香り高い7種類の香辛料（赤唐辛子（乾燥・焙煎）、黒ごま、ちんぴ、白ごま（煎りごま・すりごま）、しょうが、あおさ、青のり）に鰹節粉を組み合わせ、ごまの構成量を多くすることでご飯との相性を追求した。ご飯やおにぎりをはじめ、天ぷら、豆腐、焼いた肉など幅広い料理に利用できる。



左から：「黒ごましお」「袋入り黒ごましお」

パッケージリフレッシュの「黒ごましお」は、香ばしい焙煎黒ごまに、ご飯のおいしさを引き立てるまろやかな塩味と旨みが特徴の顆粒塩をブレンドした。ごまと顆粒塩の大きさや重さを近づける製法によって、ごまと塩が偏りにくく、最後まで均等なバランスで振り出すことができる。

［小売価格］

七味ごましお：200円

黒ごましお：200円

袋入り黒ごましお：100円

（すべて税別）

［発売日］3月2日（月）

エスビー食品＝https://www.sbfoods.co.jp