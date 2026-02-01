

「マモルーム 蚊に効く吊るだけプレート 1年用」

アース製薬は、長期間の使用に対応した「マモルーム 蚊に効く吊るだけプレート 1年用」を2月2日に発売する。また、同時に「マモルーム 蚊に効く吊るだけプレート 9ヵ月用」のパッケージをリニューアルする。

近年、日本において猛暑や長残暑といった天候要因が虫ケア需要を後押ししており、虫ケア用品の市場全体は高水準で推移している。このような環境下で、消費者の快適な生活を支えるため、長期間にわたり効果が持続する高付加価値な虫ケア製品への期待が高まっている。そこで同社は、長日数対応の「1年用」を新たにラインアップに追加する。「マモルーム」ブランドは、従来の虫ケア用品が家のインテリア性を損なうという消費者の不満（23％（2023年7月同社調査（n＝246）））を解消し、生活空間に馴染むスタイリッシュなデザイン性が支持されている。今回、「1年用」の発売と「9ヵ月用」のリニューアルによって、消費者のより長く快適な生活空間のサポートをしていく考え。

同製品は、屋内への蚊の侵入阻止効果と屋外での蚊の忌避効果を発揮し、直径約4mの広範囲にわたって蚊の侵入を阻止し、消費者に快適なおうち時間を過ごしてもらえるようサポートする。

ネットの1本1本の繊維が数百本の繊維束となっているアース独自のネット構造（マルチフィラメント構造）を採用している。これによって、薬剤がたっぷり揮散し、広範囲に安定して広がるように設計されている。

蚊が活発に活動する気温25℃以上の時期、つまり蚊の多い季節に合わせて薬剤の揮散量が増加する設計とのこと。

新製品の「1年用」は、長期間（約1年間）（同製品の有効期間は気温等によって異なる）使用が可能となり、より長引く蚊のシーズンに対応する。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月2日（月）

アース製薬＝https://corp.earth.jp