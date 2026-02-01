万里の長城の夜空に上る満月＝2025年2月、中国・北京/VCG/Getty Images

（CNN）今週末、冬の趣を帯びた2月の満月「スノームーン（雪の月）」を観察できる。4人の宇宙飛行士が銀色に輝く月の周回飛行という歴史的なミッションに向けて準備を進める中での満月だ。

天文情報サイト「アーススカイ」によれば、満月は米東部時間1日午後5時9分にピークを迎える。日没近くに東の空の低い位置で満月になる見込みだという。

ただ、米航空宇宙局（NASA）ゴダード宇宙飛行センターの惑星地質学・地球物理学・地球化学研究の責任者ノア・ペトロ氏によると、月は1月31日と2月2日も満月のように見える。

農事暦によると、2月の満月は、北米の一部地域でこの時期に大雪が降ることから「スノームーン」と呼ばれている。

先住民の部族には別の呼び名もある。コマンチ族は「みぞれの月」、クリーク族は「風の月」、ショーニー族は「カラスの月」と呼んでいる。

NASAの有人月探査アルテミス計画の第2弾「アルテミス2」のミッション開始が月内にも予定されていることから、天体観測者が月に慣れ親しむには絶好の機会だとペトロ氏は話す。

月の南極付近への着陸を目指す「アルテミス3」の科学チームを率いるペトロ氏は、満月や半月のときに外に出て、月を観察し、その地形を学んでほしいと語った。「月が満ち欠けするにつれて、どこにどんな特徴があり、どのように見えるかを学び始めよう。我々が今、アルテミスの時代に生き、月に戻ってきているという事実を祝うために」

肉眼でも月の明るい部分や暗い部分は確認できるが、クレーターなどの地形を見るには望遠鏡の使用を勧めている。

スーパームーンと満月

11月と12月には、夜空でスーパームーンが見られる見込みだ。スーパームーンは、月が地球に最も近づく軌道上の位置で満月を迎える現象で、通常の満月よりも明るく大きく見える。

月と地球の平均距離は約38万4472キロ。アーススカイによると、12月のスーパームーンは約35万6740キロまで近づき、年間で最も地球に近づく満月となる。

農事暦による2026年の残りの満月は次の通り。

●3月3日：ワームムーン

●4月1日：ピンクムーン

●5月1日：フラワームーン

●5月31日：ブルームーン

●6月29日：ストロベリームーン

●7月29日：バックムーン

●8月28日：スタージョンムーン

●9月26日：ハーベストムーン

●10月26日：ハンターズムーン

●11月24日：ビーバームーン

●12月23日：コールドムーン