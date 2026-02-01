いよいよ公開まで1年を切った（MCU）クロスオーバー超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、これまでのMCUを超えてくる壮大な体験が待っているようだ。

MCUヒーローが全員集結を果たした『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）の2作の興奮と感動を、『エンドゲーム』がさらに超える。ソー役で復帰するクリス・ヘムズワースがスペインのにて、次のように語った。

「『アベンジャーズ』は映画をやるたびに、いつもこれで終わりだろうと思うんです。これ以上はもう、ありえないだろうと。でもどういうわけか、毎回圧倒的な傑作を生み出すんです。今回もまた同じでした。」

ヘムズワースは2012年の『アベンジャーズ』以降、「ビッグ6」の一員として活躍を続ける。今や数少ない古参ヒーローとなったソーは本作の特別映像で、愛娘ラブを守るために新たなる脅威と戦うことを誓っている。

『エンドゲーム』はまさにMCUの最高到達点として、全ヒーローが力を合わせてラスボスであるサノスとの死闘を繰り広げた。『ドゥームズデイ』では、あの夢の共演とエモーショナルなドラマを超える感動が待ち受ける。

レベルの高い合格点を超える映画をオールウェイズ出してくれるMCUの超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日、日米同時公開。

