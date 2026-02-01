ゆりいちカップル、破局を報告・交際期間は9年 今後は個人で活動へ「これ以上合わせ続けることがお互いの幸せにはならない」
【モデルプレス＝2026/02/01】人気カップルYouTuber・ゆりいちちゃんねる（Yurina＆いちろー）が2月1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。破局したことを報告した。
【写真】YouTuberカップル、涙で破局報告
「【ご報告】お別れすることになりました」と題した動画を公開した2人。Yurinaは、「私たちからいつもゆりいちチャンネルを応援してくださっている皆様に、大切なご報告があります」と切り出し、いちろーは「僕たちは9年前に交際を始め、その1年後にYouTubeチャンネルを立ち上げて、主にカップル動画を投稿しながら活動を続けてきましたが、話し合いの末去年をもって交際を終了し、今後2人での活動も終了することになりました」と破局していたこと、カップルYouTuberとしての活動を終了させることを伝えた。
難病を抱えていることを公表しているYurinaは、活動終了に至った理由について「1年前に私が体調を崩し、これまで通りの活動ができない期間がありました。その時間の中で自分自身を改めて見つめ直し、これからの人生について深く考えるようになりました」と説明。「その結果、私がこれから大切にしたい生き方や、今後求める働き方や生活のスタイルが大きく変わり、それに伴って2人の価値観にも変化がありました」と変化を明かし「これまでのように時間をかけてその違いを合わせていくことも考えましたが、9年間歩み寄ってきたからこそ、これ以上合わせ続けることがお互いの幸せにはならないと感じました」と決断までの過程を明かした。カップルとしての投稿はこの動画で終了し今後、同チャンネルはゆりなの個人チャンネルとして継続するという。
2人は2016年6月21日にお互い一目惚れし、出会って2週間で交際スタート。2017年7月にYouTubeチャンネルを開設、国際カップルの仲睦まじい動画で人気を博し、現在のYouTube登録者数は74万人を超える（2月1日時点）。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ゆりいちカップルが破局を報告
◆ゆりいちカップル、2016年交際スタート
