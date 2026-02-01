恋愛リアリティ番組のCA出身インフルエンサー結婚!! お相手は6歳上の実業家

人気恋愛リアリティ番組『ハートシグナル』出身のキム・ジヨンが、本日2月1日、実業家のユン・スヨン代表と結婚する。

本日午後12時30分からソウル市内で行われる挙式は、両家の親族と親しい知人のみが招待され、小規模かつ非公開で執り行われる。

【関連】整形怪物」韓国女性インフルエンサー

二人は当初4月に結婚を計画していたが、授かり婚であることを公表し、日程を2月に早めた。この事実はキム・ジヨンが自身のSNSを通じて率直に明かしたことで話題を呼んだ。

(写真=キム・ジヨンInstagam)

キム・ジヨンは結婚を控え、自身のSNSに「結婚式まであと5日。食事管理を徹底しているはずだったが、ポビ（胎名）と一緒に55kgの体で入場する」と投稿し、妊娠の事実を公開した。写真には、お腹のふくらみが目立つDラインとともに、彼女の近況が収められている。

ウェディング撮影のビハインドカットも注目を集めた。キム・ジヨンは撮影時と今では体型が変わってしまい、とてもおかしい」と変化を愉快に伝えている。公開されたウェディング画報では、端正な雰囲気とともに自然な微笑みが目を引いた。

(写真=キム・ジヨンInstagam)

キム・ジヨンは2023年にチャンネルAの『ハートシグナル4』に出演し、人気を博したキャビンアテンド出身のインフルエンサー。夫のユン・スヨン氏は6歳年上の実業家で、読書会コミュニティ「TREVARI（トレバリ）」の代表を務めている。二人は結婚と同時に親になるという重なる慶事を迎え、多くの祝福を受けている。