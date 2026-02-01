NHK（C）ORICON NewS inc.

　俳優のさとうほなみが、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。

　公式SNSは「天国町を出た、なみさん。福間さんと幸せな日々を過ごしているようです」とつづり、なみ（さとうほなみ）と、なみを身請けした福間（ヒロウエノ）が幸せそうに寄り添う姿を公開した。

　ファンからは「なみさん　福間さん　おめでとう　おトキちゃんに報告できてよかったです。愛とお金があれば大丈夫　なみさんらしい言葉」「愛とお金があれば！なみさんらしい　末長くお幸せに」「おナミさん、幸せそうで何より！勇気を出して福間さんの胸に飛び込んで本当に良かったですね　お幸せにー」「ナミさん、福間さんと幸せそうで良かったです　ほっとしました」「とてもお似合いなお二人」などの声が寄せられている。