“朝ドラカップル”のラブラブ写真 ネット祝福「末長くお幸せに」「とてもお似合いなお二人」
俳優のさとうほなみが、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
公式SNSは「天国町を出た、なみさん。福間さんと幸せな日々を過ごしているようです」とつづり、なみ（さとうほなみ）と、なみを身請けした福間（ヒロウエノ）が幸せそうに寄り添う姿を公開した。
ファンからは「なみさん 福間さん おめでとう おトキちゃんに報告できてよかったです。愛とお金があれば大丈夫 なみさんらしい言葉」「愛とお金があれば！なみさんらしい 末長くお幸せに」「おナミさん、幸せそうで何より！勇気を出して福間さんの胸に飛び込んで本当に良かったですね お幸せにー」「ナミさん、福間さんと幸せそうで良かったです ほっとしました」「とてもお似合いなお二人」などの声が寄せられている。
