NBA ブルズーヒート（2026年1月31日 カセヤ・センター）

NBAブルズの河村勇輝（24）が1月31日（日本時間2月1日）の敵地ヒート戦で2戦連続ベンチ入り。第1Q途中出場で今季NBA初出場＆ブルズデビューを果たして、前半は3得点1アシスト1リバウンドを記録した。チームは56−63と7点ビハインドで前半を折り返した。

ブルズはスケジュール変更もあり、1月28日（同29日）から5日間で4試合という過密日程。この日は、主力のジョシュ・ギディーやコビー・ホワイトなどの欠場で河村に第1Qからチャンスが巡ってきた。残り2分からコートに立ってブルズデビュー。

そして今季NBA初出場は昨年4月13日（同14日）のマーベリックス戦以来、実に293日ぶりのNBA復帰となった。第1Q終了間際にシュートを放つが失敗。ブルズ初得点はお預けとなった。

第2Qも引き続き出場。残り10分2秒からドライブインから今季初アシストを決めた。パスを受けたハーターは3点プレーを成立させたため、ガッツポーズも見せた。残り8分40秒にはトップから3Pシュートを沈めて今季初得点を挙げた。残り8分25秒でベンチに下がった。

河村は5分35秒出場で3得点1アシスト1リバウンドを記録。シュートは3本試投で1本成功。FG成功率は33.3％。3Pシュートは2本試投で1本成功。3P成功率は50％だった。