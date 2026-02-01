子どもに「自分の力でお金を稼ぎ、豊かに生きてほしい」と願う親は多いでしょう。そのために欠かせないのが、家庭での“お金との向き合い方”になります。しかし、日本では「お金の話はタブー」「節約こそ正義」といった旧態依然の価値観が根強く残り、マネー教育が十分に行われてこなかったのが現状です。本記事では、池澤摩耶氏による著書『元外資系投資銀行トレーダーママが伝授 子どもを人生ゲームの勝者にする最強マネー教育』（光文社）から、これからの時代に必要な“親のマネー価値観のアップデート”と、子どもに伝えるべきお金の考え方を解説します。

子どもは親の金銭感覚から「マネーリテラシー」を学ぶ

「自分の知識と力で、ちゃんとお金を稼いで生きていける人になってほしい」

そう願うのは、親としてごく自然な気持ちです。どんな時代でも、どこにいても、ちゃんと生きていける“経済的な自立”は、これからの不確かな世界を生きる子どもにとって、何よりの武器になります。

だからこそ大切なのは、“お金に対するイメージ”を、まずは親自身がアップデートすること。なぜなら子どもは、多くの場合、“お金の考え方”と家庭の中で最初に出会うからです。普段どんなふうにお金の話をし、何を肯定し、否定するか。その空気感こそが、子どもの“お金との関係性”をつくっていきます。

もし親の価値観が過去の常識に縛られていたら、子どもは“もう通用しない地図”を持って一歩を踏み出すことになる。それはスタートから圧倒的なハンデ。でも逆に、時代や仕事がどんなに変化しても、柔軟に対応できるマネーリテラシーを親から子に受け渡せたら、それは想像以上のアドバンテージ！

筆者自身、お金に対する考え方の“核”となっているのは、幼い頃に母が教えてくれた言葉たちです。「お金とどうつきあうか」は、いつも家庭の会話の中にあって、その感覚こそが、どんな環境の変化にも対応できる“軸”になりました。

だから今度は、今、子育てをする親が伝える番。今の時代を生きるための“新しいお金の感覚”はきっと、子どもたちにとって人生で一番頼れる地図になるはずです。

親世代に必要なアップデートとは？

では実際に親世代に必要な“お金の価値観のアップデート”って何でしょう？ ポイントは、たった2つ。

ポイント1：「お金の話はタブー」という思い込みを手放すこと

ポイント2：「節約こそ正義」という習慣に縛られすぎないこと

「『人前でお金の話をしない』とか、『節約が大切』って……お金の基本なんじゃないの？」と思いますよね。でも実はこの2つが、日本人の金銭感覚をガラパゴス化させてしまっている大きな要因なんです。

「人前でお金の話をしない」という空気は、世界のスタンダードからかなりズレているし、節約にとらわれすぎると“増やす力”を止めてしまいます。ひとつ、その指標となる“国際競争力”を見てみましょう。

IMD（国際経営開発研究所）が毎年発表する「世界競争力ランキング」は、主要69カ国・地域を対象に、経済的な競争力を総合的に評価したものですが、それを見ると、最近の日本はほぼ右肩下がり。

1989年から1992年までは首位を独占していたのに、2024年では38位と、過去最低を記録。2025年には35位と、多少の上昇が見られたものの、G7（主要7カ国）の中では6位と、ふるわない成績でした。

世界競争力は「経済実績」「政府効率性」「ビジネス効率性」「インフラ」の4つの大分類で評価されますが、日本は「経済実績」と「ビジネス効率性」の低迷が大きく響いた結果となりました。

2025年世界競争力ランキング 世界競争力ランキングは、世界60カ国以上を対象に、各国の競争力を相対的に評価。評価基準は、経済実績、政府効率性、ビジネス効率性、インフラの４カテゴリー。各カテゴリーで評価を行い、スコアを算出しランキングにする。

もちろん、日本政府の舵取りも影響していますが、筆者はそれに加えて、日本人ひとりひとりの“お金のセンス”にも、大きな問題があると考えています。それが、先に挙げた“タブー視”と“節約”という古いお金のイメージ。

令和になっても日本人の多くが持っているそんなお金に対する考え方が、実は現代社会では大きなリスクになります。それはいったいなぜ――。

お金の話が日常的な欧米とタブー視される日本のギャップ

「人前でお金の話はしない」という感覚。日本ではごく自然なマナーのように思えますが、実はこれ、世界的にはかなりレアな価値観なんです。

私が学生時代を過ごしたイギリスやカナダ、社会人として働いていたアメリカでは、社交の場で経済や政治、投資の話をするのはごく当たり前。むしろ「世界情勢をふまえて投資を語れるのは、大人としてのたしなみだよね」という空気すらあるほどです。

もちろん、ハイブランドのバッグや高級車を持っているとか、自分の持つ資産がどれだけ増えたか……といったような自慢話はしない！あくまで、情報を交換し合いながら、お金のセンスや判断力を磨いていく。そんな“建設的な会話”が、ごく自然に日常に溶け込んでいるんです。

欧米では、大人の社交場だけでなく、子どもたちの教育現場でも“お金のセンス”を育てる機会がしっかり用意されています。北米では多くの高校で「パーソナルファイナンス」や「経済学」の授業があり、株や債券といった投資の基本に加え、リスクやリターンといった実践的な視点も学びます。

さらに、アメリカやイギリスでは、課外活動として「投資クラブ」がある高校も。生徒たちは株式市場の動向を読み解き、バーチャル投資を通して経済感覚を磨いていきます。ここで積んだ実績は、大学出願時のアピール材料として評価されることも少なくありません。

娘がカナダの公立小学校に通っていたとき、“Classroom Economy”という名の投資シミュレーション授業を経験しました。子どもたちはそれぞれ教室内での役割を持ち、2週間ごとに“報酬”として仮想通貨のようなお金を受け取ります。そのお金を使って「買い物をする」「投資をする」「土地の権利を購入する」など、まるで人生ゲームのような選択をしていくのです。

娘も、友達と作戦を練ったり競い合ったりしながら、土地を買い足したり投資で増やしたり。“自分でお金を動かす楽しさ”を、遊びながら体感しました。こうした体験から見えてくるのは、“お金を語るのが日常的”な国と“タブー視される”日本の、意識のギャップです。世界では、小学生から経済を“素養”として育てているのに対し、日本はいまだに立ち遅れているのが現実。

たしかに日本でも、2022年から高校での金融教育が必修化されました。でも、それはまだやっと第一歩を踏み出したばかり。だからこそ、もっと早く、もっと身近なところからスタートすべきなんです。親が“お金を語る空気”を家庭に持ち込むこと。それが、子どもたちにとって一番リアルで、最強のマネー教育になります。

