布袋寅泰×MINI

布袋寅泰さんは、日本のロックシーンを長年支えてきたギタリストで、現在はロンドンを拠点に世界で活躍しています。

そんな布袋さんが明かした愛車が話題となり、ファンの間で注目が集まっています。一体どのようなクルマに乗っているのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ 「布袋寅泰」×「高級“外車”」を画像で見る！

布袋さんとMINIといえば、2012年にMINIクーペ／ロードスターの特別仕様車が登場し、内外装に布袋さんのギターモチーフがあしらわれたコラボモデルが話題を呼びました。

音楽ファンと自動車ファン双方から注目を浴びたそのモデルは、布袋さんとMINIの特別な縁を象徴する存在となりました。

そうした背景を持つ布袋さんが、2025年10月に自身のインスタグラムを更新し、ロンドンの街を愛車で走る様子を公開しました。

「Driving in London」と添えられたコメントとともに、晴れ渡る街並みを背景にオープンルーフのMINIを操る姿が映し出されています。

車内のデザインやルーフ形状から、布袋さんが乗っているのは第3世代のミニクーパーとみられます。

ミニクーパーは、BMW傘下で開発されたプレミアムコンパクトカーで、クラシックな丸型ヘッドライトや円形モチーフを取り入れた内装が特徴です。

高い人気を持ち、「ワン」「クーパー」「クーパーS」など多彩なグレードが展開されています。

ワンとクーパーには1.5リッター直列3気筒ターボエンジンが搭載され、ガソリン仕様のクーパーは最高出力136馬力を発揮。

クーパーには1.5リッターディーゼル仕様も設定され、上位のクーパーSでは2リッターガソリンターボを採用。コンパクトながらBMWの技術が凝縮された「小さな高級車」として、都市生活にフィットするモデルといえます。

※ ※ ※

投稿には、「ロンドンの街並みとマッチしてる」「オープンのMINIいいなあ」「助手席に座ってみたい」「自然体な感じがいい」といった声が寄せられ、布袋さんのライフスタイルやMINIとの相性に共感するコメントが多く見られました。

今後もどんな愛車ショットが見られるのか、引き続き注目が集まりそうです。