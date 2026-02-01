原因は自分にある。7人全員が宇宙人役で主演 不思議でハートフルな世界観に挑戦
ダンスボーカルユニット・原因は自分にある。のメンバー7人全員が主演を務めるドラマ『宇宙人の幸福(ハピネス)論』が、日本映画専門チャンネルで3月25日(20:00〜)から3夜連続で放送される。
原因は自分にある。
このドラマは、前衛的なパフォーマンスでファンの心をつかんでいる原因は自分にある。が、宇宙人役に挑戦。地球に降り立った7人の宇宙人が、彼らの姫のため、パティシエに弟子入りし、スイーツづくりを通して本当の幸せについて考えるストーリーだ。不思議でハートフルな世界観をどのように演じるのか注目だ。
さらに、ドラマへの出演をかけてEBiDAN ACTORSを中心に21人の若手俳優が参加したオーディション『宇宙人の幸福(ハピネス)論」THE AUDITION』が3月14日(22:30〜)、撮影の裏側を記録したメイキング『「宇宙人の幸福(ハピネス)論」THE MAKING』が同27日(20:30〜 ※第3話放送後)に放送される。
原因は自分にある。
このドラマは、前衛的なパフォーマンスでファンの心をつかんでいる原因は自分にある。が、宇宙人役に挑戦。地球に降り立った7人の宇宙人が、彼らの姫のため、パティシエに弟子入りし、スイーツづくりを通して本当の幸せについて考えるストーリーだ。不思議でハートフルな世界観をどのように演じるのか注目だ。
さらに、ドラマへの出演をかけてEBiDAN ACTORSを中心に21人の若手俳優が参加したオーディション『宇宙人の幸福(ハピネス)論」THE AUDITION』が3月14日(22:30〜)、撮影の裏側を記録したメイキング『「宇宙人の幸福(ハピネス)論」THE MAKING』が同27日(20:30〜 ※第3話放送後)に放送される。