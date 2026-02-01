【2026年2月の金運ランキング】星座占いで開運＆開運アイテムを無料でチェック
●第12位〜第9位
金運を味方につけたいあなたへ──2月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、2月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。
○第12位 獅子座
予想外の波乱となる予感。ですが、大丈夫です。金運は転換点に入りました。これまでの流れが一掃され、静かに終わりを迎えます。あなたの玄関とデスク周りを整理整頓してみて。整えた心と行動に呼応するように、新しい豊かさの芽が健やかに育ち始めていくでしょう。
○★ラッキーアクション
・人生の方向性や生き方そのものを刷新する力を宿す、水瓶座の新月（金環日食）17日には、「パートナーシップ」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
・ゴールドのチャーム
○★幸運を引き寄せるヒント
・整える：ひとつ整理した瞬間、無駄が金運に変わります。
○第11位 天秤座
漫然として停滞気味。ですが、現状を変える力は誰よりも強く働きます。必要なサポートが揃う流れに入っている今、もし迷っていることあるなら、専門家のアドバイスを受けるとGOOD。あなたの実力が正しく評価され、金運が穏やかに上昇する兆しが現れる模様。
○★ラッキーアクション
・人生の方向性や生き方そのものを刷新する力を宿す、水瓶座の新月（金環日食）17日には、「ロマンス」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
・チェック柄のハンカチ
○★幸運を引き寄せるヒント
・学ぶ：好奇心に従った瞬間、未来の収入への扉が開きます。
○第10位 双子座
特別報酬もありそうな反面、金運の通り道に揺らぎがあり、焦りや無理な判断が流れを乱しやすいとき。あれもこれもと欲張りすぎると、ブレブレになる予感。ショッピングでは、同じものを2つ3つと買ってしまうことも。在庫の整理をしておくとムダが省けそうです。
○★ラッキーアクション
・人生の方向性や生き方そのものを刷新する力を宿す、水瓶座の新月（金環日食）17日には、「旅行や専門分野」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
・メモ帳
○★幸運を引き寄せるヒント
人に与える：分かち合った瞬間、巡り巡って豊かさが戻ります。
○第9位 射手座
焦らないで。心の余白が整うほど金運が巡り、必要な恵みが自然と集まります。静かな努力が財の芽を育て、近いうちに確かな実りとして現れる予感。サイドビジネスや効率の良いスキマバイトは、利益を生み出す好材料に。キャンブルやゲーム課金は、ほどほどに。
○★ラッキーアクション
・人生の方向性や生き方そのものを刷新する力を宿す、水瓶座の新月（金環日食）17日には、「レジャー」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
・ブックカバー
○★幸運を引き寄せるヒント
安心を選ぶ：心がほっとした瞬間、守られる金運が定着します。
●第8位〜第5位
○第8位 乙女座
「未来への投資」がテーマです。目先の損得よりも、経験や学びにお金を使うことで、後に大きな豊かさとなって返ってきます。ただし契約や支払いの確認は丁寧に行うことが大切。衝動的な出費は控えめに。「これが自分の成長につながるか」を基準に選ぶとGOOD。
○★ラッキーアクション
・人生の方向性や生き方そのものを刷新する力を宿す、水瓶座の新月（金環日食）17日には、「健康」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
・ポーチ
○★幸運を引き寄せるヒント
・過去を清算する：向き合った瞬間、止まっていた金運が動き出します。
○第7位 山羊座
「堅実さがそのまま成果につながる安定運」です。計画性と管理能力を活かすことで、お金の流れを着実に整えられる時期。使っていない口座やカードを整理すると、意識も高まり、結果的に無駄が減少。今月の慎重な判断が、今後の金運を支える確かな土台となるでしょう。
○★ラッキーアクション
・人生の方向性や生き方そのものを刷新する力を宿す、水瓶座の新月（金環日食）17日には、「収入」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
・コインケース
○★幸運を引き寄せるヒント
・言葉にする：話したアイデアが、思いがけない金運を連れてきます。
○第6位 牡牛座
あなたの判断が豊かさを呼び込み、収入面にも安定した光が差し込みます。あなたのお金や才能、使い方に対する停滞感が少しずつほどけていきます。「何にお金を使うか」「何を手放すか」を見直すことで改善していく模様。好きなことや才能を伸ばすための投資は〇。
○★ラッキーアクション
・人生の方向性や生き方そのものを刷新する力を宿す、水瓶座の新月（金環日食）17日には、「活動」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
・ペンケース
○★幸運を引き寄せるヒント
・一歩踏み出す：迷いながらでも動いた瞬間、金運の歯車が回り始めます。
○第5位 牡羊座
「土台を固めることで伸びていく運気」です。お金に対してもあなたの責任と現実性が強く求められるようになります。派手な臨時収入は期待しにくいものの、無駄な支出を削り、稼ぎ方や働き方を見直すことで、確かな安定が生まれるときです。長期視点が成功の鍵です。
○★ラッキーアクション
・人生の方向性や生き方そのものを刷新する力を宿す、水瓶座の新月（金環日食）17日には、「成長」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
・腕時計
○★幸運を引き寄せるヒント
・常識を疑う：発想を変えた瞬間、時代に合った豊かさが流れ込みます。
●第4位〜第1位
○第4位 蠍座
「戻ってくる力」が強まる運気です。援助やサポート、あなたが過去に関わったお金との再接続が起こる予感。再交渉や見直し、保留になっていた案件の整理が金運アップに。不要な支出や曖昧な契約を手放した瞬間、止まっていたお金の流れが再び動き出すでしょう。
○★ラッキーアクション
・人生の方向性や生き方そのものを刷新する力を宿す、水瓶座の新月（金環日食）17日には、「変化」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
・ガシェットケース
○★幸運を引き寄せるヒント
・価値観を変える：当たり前を手放した瞬間、豊かさの形が更新されます。
○第3位 魚座
「引き寄せる力」が大きく高まる運気です。人からの援助や思いがけないチャンスなど、自然な流れでお金が入りやすいでしょう。ただし、契約や買い物は慎重さが必要です。入る力は強い分、管理次第で差が出るとき。感謝と確認を忘れずに過ごすとさらに金運アップ！
○★ラッキーアクション
・人生の方向性や生き方そのものを刷新する力を宿す、水瓶座の新月（金環日食）17日には、「手放し」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
・お守り袋
○★幸運を引き寄せるヒント
・流れに委ねる：信頼した瞬間、必要な豊かさが自然と届きます。
○第2位 蟹座
「守られながら育つ」強い安定運。必要な分のお金が自然と巡ってきやすいラッキーなときです。大きく増やすことよりも、生活の安心感を高める使い方が〇。生活・居場所・家計を整えるほど、お金が残る模様。あなたを心地よくするための出費に幸運が宿るでしょう。
○★ラッキーアクション
・人生の方向性や生き方そのものを刷新する力を宿す、水瓶座の新月（金環日食）17日には、「安定」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
通帳ケース
○★幸運を引き寄せるヒント
・計画する：現実を直視した瞬間、金運は安定へと向かいます。
○第1位 水瓶座
おめでとうございます！金運の女神があなたに手を差し伸べる予感。お金の概念そのものが変わっていく模様。特にあなたの星座おきる新月頃に注目！従来の方法を壊し、新しい収入ルートを生み出す力が最高潮に。ユニークな独創性が未来の扉を開く鍵となるでしょう。
○★ラッキーアクション
・人生の方向性や生き方そのものを刷新する力を宿す、水瓶座の新月（金環日食）17日には、「居場所」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
・シルバーのアクセサリー
○★幸運を引き寄せるヒント
・喜びを表現する：楽しんだ瞬間、豊かさは循環し始めます。
今月の金運がイマイチだった方も、来月は運気が好転するかもしれません。小さな行動や意識の変化が、思わぬチャンスを引き寄せる鍵となります。あなたの星座の持つポテンシャルを信じて、2月をポジティブに迎えましょう。
