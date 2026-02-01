2児の母・青木裕子、長男＆次男の好物詰まった弁当公開「彩りが綺麗」「どのおかずも美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/01】フリーアナウンサーの青木裕子が1月31日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子たちの好物が並ぶ弁当を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「クオリティ高すぎ」スパムむすび・春巻き…彩り豊かな手作り弁当
青木は、フォロワーからの「息子さんが好きなお弁当のおかずは、ありますか？」という質問に対し、「スパムむすびと、米パン粉で作ったフライは好評だったと思います」「ハムとチーズだけの春巻きとかも 長男は卵焼きも好きです」と回答し、実際に作った弁当の写真を公開。星型のチーズが添えられたスパムむすびや、サクサク感が伝わるフライ、卵焼き、春巻きやレンコン、きぬさやなど、息子たちの好物が彩りよく詰められている。
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗」「どのおかずも美味しそう」「米パン粉を使うこだわりがすごい」「理想の弁当」「愛情が伝わってくる」「クオリティ高すぎ」と反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆青木裕子、息子たちの好物詰まった弁当公開
◆青木裕子の弁当に反響
