第1子出産のTBS近藤夏子アナ「授乳後一緒にうとうと」子どもとの2ショット公開「愛おしさが伝わってきて泣ける」「尊い瞬間」の声
【モデルプレス＝2026/02/01】TBSアナウンサーの近藤夏子が1月31日、自身のInstagramのストーリーズを更新。子どもを抱いた2ショットを公開した。
【写真】出産発表の29歳TBSアナ「尊い瞬間」授乳後の子どもとのショット
近藤アナは「授乳後一緒にうとうとしちゃう」というコメントを添え、子どもとのモノクロ2ショットを投稿。ソファーに座って子どもを抱っこし、自身も下を向いて目を閉じている様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「お母さんお疲れ様です」「愛おしさが伝わってきて泣ける」「尊い瞬間」「休める時に休んで」などの声が上がっている。
近藤アナは2019年、同局に入社。2024年10月、社会人になってから出会ったという大学の同級生との結婚を発表した。2025年11月、TBSラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」（毎週月〜木ひる11時〜）にて妊娠を伝え、同月25日をもって産休入り。2026年1月24日、自身のInstagramを通じ、第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】出産発表の29歳TBSアナ「尊い瞬間」授乳後の子どもとのショット
◆近藤夏子アナ、子どもの抱っこショット公開
近藤アナは「授乳後一緒にうとうとしちゃう」というコメントを添え、子どもとのモノクロ2ショットを投稿。ソファーに座って子どもを抱っこし、自身も下を向いて目を閉じている様子を公開した。
◆近藤夏子アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お母さんお疲れ様です」「愛おしさが伝わってきて泣ける」「尊い瞬間」「休める時に休んで」などの声が上がっている。
近藤アナは2019年、同局に入社。2024年10月、社会人になってから出会ったという大学の同級生との結婚を発表した。2025年11月、TBSラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」（毎週月〜木ひる11時〜）にて妊娠を伝え、同月25日をもって産休入り。2026年1月24日、自身のInstagramを通じ、第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】