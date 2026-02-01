妊娠中の冨永愛「妊婦に優しいマフィンその2」公開「ココア味美味しそう」「身体への気遣いが素晴らしい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/01】モデルで俳優の冨永愛が1月31日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのマフィンを公開した。
【写真】43歳パリコレモデル「材料がヘルシー」妊婦に優しいココアマフィン
1月28日にも自身のInstagramストーリーズにて手作りマフィンを披露していた冨永は、「妊婦に優しいマフィンその2」「最近こんなんばっかり作ってます笑 先日のベリーマフィンのココアVer.」と記し、ココア生地のマフィンを公開。バナナやメープルシロップ、アーモンドミルク、オーツ粉などの材料や分量の詳細と「170℃で20〜25分」と焼き方を紹介し、「ほんのり甘いくらいだよ」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ぜひ作ってみたい」「材料がヘルシー」「身体への気遣いが素晴らしい」「ココア味美味しそう」などの声が上がっている。
冨永は2004年に一般男性と結婚し、2005年3月にモデル・俳優の長男・章胤を出産。その後、2009年に離婚を発表。12月20日に自身のInstagramにて、俳優の⼭本⼀賢との間に「新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と約20年ぶりの妊娠を公表した。（modelpress編集部）
