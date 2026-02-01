◇別府大分毎日マラソン （１日、大分市高崎山うみたまご前スタート、別府市亀川漁港前折り返し、大分市ジェイリーススタジアムゴール＝４２・１９５キロ）

正午のスタートに向けて、出場各選手がウオーミングアップを開始した。

第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大からは、５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した黒田朝日（４年）、同８区で区間新記録をマークして３年連続区間賞を獲得した塩出翔太（４年）、３区７位の宇田川瞬矢（４年）、４区３位の平松享祐（３年）、１区登録ながら体調不良のため当日変更で欠場した荒巻朋熈（４年）の５人が出場する。

今大会で最も注目される選手の黒田朝日は、レース前日の３１日午後に行われた会見で「箱根駅伝にピークをもってきたので、終わった後、ダメージが残り、疲労が出てしまいました。まずはスタートラインに立てるように疲労と戦いながら、ここまで来ました。箱根駅伝は絶好調でした。それに比べればコンディション不良に近いです」と率直に話した。

ただ、会見の前に大分市内の競技場で、問題なく最終調整を終えていた。レース前日の最終調整は箱根駅伝と同じメニュー。動的ストレッチ、ウオーミングアップを行った後、１０００メートルを１本走った。いつも通りの軽快なフォームで、今年の箱根駅伝５区前日とほぼ同じタイムで走った。

１月２８日に別大マラソン前、仕上げのトラック練習を行った後は「まだ、調子が上がっていません。でも、全国都道府県対抗男子駅伝（１８日、広島）の時より良くなっています。やるだけやります」と冷静に話していた。

疲労が残っている中で、４２・１９５キロをどんなタイムで走破するのか。目標については「記録は意識していなくて、順位を狙っていきたい。ＭＧＣ（２８年パリ五輪マラソン日本代表選考会、２７年秋開催予定）の出場権を取ることが第一目標になります」と冷静に抱負を明かした。

今大会では２時間９分以内で日本人６位以内、あるいは順位に関係なく２時間６分３０秒以内でＭＧＣの出場権を獲得できる。黒田朝日は昨年２月の大阪マラソンで２時間６分５秒の日本学生記録をマーク。実力を発揮すれば十分にクリアできる。

原晋監督（５８）は「今回は自己ベスト記録を更新しなくてもいい。ＭＧＣの出場権が獲得できれば十分。気楽に走ればいいでしょう」と送り出す。その上で「別大マラソンが終わったら、２月、３月は、卒業旅行や自動車の運転免許取得合宿に行って遊んでほしい」と指揮官は話す。

学生３大駅伝９戦で、すべて主要区間を担い、区間賞６回、区間新記録５回、平均区間順位１・５６位。レースでは決して失敗しない安定感が黒田朝日の強み。青学大のユニホームを着て、最後の真剣勝負となる別大マラソン。黒田朝日の真骨頂が見られることが期待される。