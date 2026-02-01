すべてが白に染まり、静寂に満たされた世界。人の目に絶景と映る雪景色は、実のところ生と死の狭間の世界でもある。命を瞬時に奪う厳しさを持つ雪と、時に翻弄されながらも共存と闘いを挑み続ける人々。映画解説者の稲森浩介氏による映画案内、今回は今こそ観たい「雪と共に生きる人々」の映画を紹介する。

未踏の剱岳へ挑む測量隊

〇「劔岳 点の記」（2009年）

新田次郎の原作を元に、測量のため命を賭けて雪山へ挑んだ男たちを描く。これまで「八甲田山」（1977年）などを撮影した名カメラマン・木村大作の初監督作だ。

明治40年。国防のため日本地図の完成を急いでいた陸軍は、参謀本部陸地測量部の測量手・柴崎芳太郎（浅野忠信）に剱岳の測量を命じる。一方、日本山岳会の小島（仲村トオル）らは、剱岳の初登頂を狙っていた。妻の葉津よ（宮崎あおい）に見守られ、柴崎は現地の案内人・宇治長次郎（香川照之）、測夫の生田信（松田龍平）ら7名とともに前人未踏の山へと向かう。

基準となる三角点の距離・方位・高さを測量することで正確な地図を作ることができる。その三角点の設置および測量などの記録を“点の記”という。映画の冒頭にはこうある。「その設置は、ただ地図を作る為に命をかけた測量士が、先頭に立って道を開くことでなされた」と。

過酷すぎた撮影現場

これまで未踏峰だった剱岳。過酷な雪や暴風雨、雪崩がことごとく行く手を阻む。どれほど過酷な撮影だったかを、木村監督は振り返っている。

「きつかったのは雪渓の撮影と、剱沢小屋から池ノ平まで9時間歩いたこと」「俳優さんたちもテントに泊まり、翌朝もう一度撮って9時間かけて帰ってきた」（木村大作、金澤誠『誰かが行かねば、道はできない』キネマ旬報社）

香川も「つらかったことを挙げれば、1週間くらい話し続けられる」「朝4時から歩き始めて、もうかなり進んだかなと思って尋ねたら『10分の2ですちゃ』って言われた瞬間は忘れられません」と公開当時に語っている。

測量隊が雪山を蟻のように一歩ずつ進むところを、遠景で撮った場面がある。その姿は神のいる山を目指す巡礼者のように崇高だ。

南極では何を食べているのか

〇「南極料理人」（2009年）

南極が舞台の映画というと、昭和の大ヒット作「南極物語」（1983年）を思い浮かべる。しかし本作は同じ南極でも、観測隊員たちのオフビートな日常生活の物語だ。

ドームふじ基地は平均気温マイナス50度で、ペンギンはおろかウイルスさえ発生しない場所。そこでは8人の隊員が共同生活を送っていて、西村（堺雅人）は食事の担当だ。

まつ毛を真っ白に凍らせて、雪の平原で作業をする隊員たち。昼食ができると、皆懸命に走って帰ってくる。メニューは、おにぎりと豚汁だ。ほかほかの温かさが伝わり何とも美味しそうに見える。大好物のラーメンが底をつき、ひどく落ち込む気象学者（きたろう）や、巨大な伊勢海老をどうしてもフライにしろと言う隊員。ここでは食べることが楽しみであり、執着心がとても強い。

思わず笑ってしまう日常は食事以外にもある。「1分740円、使いすぎは身の破滅」の貼り紙がある公衆電話。最年少の兄やん（高良健吾）は彼女に頻繁にかけている。結局振られて、雪が降る中「渋谷とか行きてえ」と嘆く。やけになったように裸で野球をやり「マイナス70℃」と書かれた看板を前に記念写真を撮る隊員たち。南極料理人をしていた西村淳氏の体験なのでとてもリアルだ。

大事な人と長い間離れていると愛おしくなるものだ。西村はいつも厳しいことを言う娘の、抜けた歯を持ち歩いている。

やがて任期が終わり、空港で家族に迎えられる隊員たちを見て気がついた。この作品はかけがえのない人を、想うことの大切さを描いたものだ。

山岳救助の人々

〇「岳-ガク-」（2011年）

冬山登山のシーズンになると、遭難者のニュースを耳にする。救助隊の様子が中継されることもあるが、彼らはどんな人たちで、どんな活動をしているのだろうか。

北アルプスで山岳救助のボランティアをしている島崎三歩（小栗旬）。警察署山岳遭難救助隊に配属された椎名久美（長澤まさみ）は三歩に指導を受けていたが、遭難者を救うことができずに自信を無くしていく。そんな時、猛吹雪の山で多重遭難が発生した。救助に向かった久美を待ち受けていたのは、想像を絶する雪山の脅威だった……。

最大の見どころは久美が遭難者と共にクレバスに落ちてしまうところだ。救助に駆けつけた三歩は、雪の中に埋もれている久美の息が止まっていることに気づき、必死に蘇生させようとする……。猛吹雪が吹きつける中の救助は、息をのむほどの迫力だ。

撮影は奥穂高岳を中心に、標高3000メートル級の日本アルプス各地で行われた。いずれも危険が多い雪山登山の撮影だ。小栗は真冬の山岳トレーニングでスキルを身につけ、予定のなかった「アイスクライミング」や「懸垂下降」のシーンが追加されたという。

小栗と長澤は、「ロボコン」（2003年）以来8年ぶりの共演だった。当時小栗は20歳で、長澤は15歳。長澤は「（その頃は）頼りになる年上の男性という印象でした。今回は、見守ってくれている感じがとても心地よかった」（「シネマトゥデイ」2011年5月2日）と語っている。

2人には長年の「山仲間」のような、強い絆があるのだろう。

なぜ山に登るのか

〇「エヴェレスト 神々の山嶺」（2016年）

原作は“映像化不可能な小説No.1”と言われた、夢枕獏のベストセラー。夢枕は作品を観て泣き、この物語を書いてよかったと語っている。

エヴェレストが聳えるカトマンズの街。山岳カメラマンの深町誠（岡田准一）は、消息を絶っていた天才クライマー・羽生丈二（阿部寛）に出会う。羽生は、エヴェレストを「冬季南西壁単独無酸素」で登頂することを目指していた。標高8848メートル、気温氷点下50度、最大風速は50メートル以上で、呼吸すら困難な極限の世界だ。この条件で成功した者はこれまで誰もいない。深町は羽生の登攀を撮るために同行することを決意する。

撮影地はエヴェレストの標高5200メートル地点だ。ドキュメンタリーさながらの映像は、10日間歩いて登ったその場所で、1週間かけて撮影された。峻険な氷壁、岩のような氷塊、そして不意をつく雪崩、まさしく雪の迷宮を彷徨い歩いているようだ。

岡田は日本で、ピッケルを持って氷壁を登る訓練をして臨んだ。しかし、撮影時に下から吹き上げた強風で、自分の身体が浮いた時には恐怖を感じたという。それでも「神秘的なものを感じながら、あの場所に立てたのは得難いことだった」と語っている（「キネマ旬報」2016年3月下旬号）。

劇中、シェルパが山に登る理由を「神に愛されているかを問うために、神々の山峯に行く」と語るシーンがある。岡田が感じた神秘的なものとは、この言葉にあるのかもしれない。

山小屋で下ろす心の荷物

〇「春を背負って」（2014年）

立山連峰の山子屋を舞台に、そこに集まる人びとの繋がりと再生を描くドラマ。長嶺亨（松山ケンイチ）は、金融トレーダーだ。ある日、山小屋を営む父（小林薫）が急死したと連絡が入る。帰郷すると、葬儀には山で父に助けられた高澤愛（蒼井優）がいた。亨は山小屋を継ぐ決心をする。やがて父の友人ゴロ（豊川悦司）が現れ、亨は愛と共に助けられながら新たな道に向き合う。

亨が山小屋を継いだのは、少年の頃、父と雪に埋もれてしまった山小屋を掘り起こした記憶が蘇ったからだ。撮影は立山連峰の最高峰、標高3015メートルの大汝山（おおなんじやま）で行われた。山小屋から見る雪の山々が雄大で美しい。そこで亨と母（檀ふみ）は、父の遺灰を撒く。

登山経験がある人は、誰もが山小屋のお世話になったはずだ。透が食材を背負って雪道を登るシーンがある。必要なものは、自分たちで運ばなければならないのだ。クライマックスは、病気のゴロを背負い亨が雪に覆われた斜面を下る場面だ。松山は事前に人を背負い雪山で練習をした。本番ではゴロを運び終えホッとして雪に倒れ込んだら、思わず涙が出たという（「キネマ旬報」2014年6月上旬号）。

登山者を迎える3人のアンサンブルがいい。ボーイッシュではち切れんばかりの笑顔の愛、いつも「なごり雪」を口ずさんでいる剽軽なゴロ。そして、この山小屋を皆に喜んでもらえるようにと考える亨。

愛がこの山に来た理由を初めて語るシーンがある。それを聞いたゴロがつぶやく。「愛ちゃんは、今自分が背負っている荷物の一つを下ろそうとしている」と。人々は失った何かを探しに山にくる。そして山小屋は心の避難所なのかもしれない。

稲森浩介（いなもり・こうすけ）

映画解説者。出版社勤務時代は映画雑誌などを編集

デイリー新潮編集部