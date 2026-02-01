日大三高の甲子園Ｖ投手で、現在は立正大立正高（東京）など複数の学校で野球指導を行う近藤一樹さん（４２）は、近鉄、オリックス、ヤクルトの３球団で１９年にわたりプレーした。プロ１７年目の２０１８年にはセットアッパーとしてヤクルトの勝利の方程式を担い１２球団最多の７４試合に登板。最優秀中継ぎ投手のタイトルを初めて獲得した。４年連続の右肘手術、育成契約、トレード…波乱を乗り越えて３５歳でキャリアハイの成績を残した。

◇ ◇

２０１６年のシーズン途中にヤクルトに移籍してから３年目。１８年１１月２７日に東京都内で華々しく開催されたＮＰＢアワーズの舞台に近藤さんの姿はあった。

スポットライトを浴びながら最優秀中継ぎ投手として表彰された３５歳のベテランは「まさか、こういう場に上がれるとは。僕が立っていいのかなと。申し訳ないです」と謙虚にインタビューに応じた。

移籍２年目の４月下旬。ロングリリーフが不在となり、近藤さんは２日連続で中継ぎ起用されイニングまたぎの２回をいずれも無失点。「２日で４イニング投げたのが“中継ぎ投手・近藤”の始まりなんです」。その年は５０試合に登板。先発要員として移籍したヤクルトで新境地を開いた。

１８年にはさらにタフネスぶりに磨きがかかる。セットアッパーとして８回を投げ、抑えの石山泰稚投手へとつなぐ勝利の方程式が確立された。

「僕が勝ちパターンで投げてもいいんですかって感じでしたけど、たまたまハマったというか。責任を持たせてもらえてモチベーションにはなりましたね」

７４試合はその年の１２球団最多登板。３５ホールドと７勝を含む４２ホールドポイント、防御率３・６４。タイトル獲得にふさわしい、プロ人生で最高の成績だった。

オリックス時代は故障に明け暮れ、４年連続して右肘を手術し、育成契約にもなった。次の１勝をつかむまでに、１２８０日ぶり、１４１１日ぶりという気が遠くなるようなブランクを２度も経験している。そこから、どうしてここまで復活することができたのか。

「オリックスの時は僕がボロボロなのをみんな知ってますから、大丈夫か、休んどくかという、過保護な感じになってたと思うんです。でもヤクルトでは大丈夫だろ？みたいな感じで雑になれたというか。新しい自分が見つかりましたね。ヤクルトでは一度も先発はなかったんです」

背水の陣で開き直って試合に臨むことで、新たな自分を発見することもできた。長年にわたる故障との苦闘の歴史も血肉となって近藤さんを支えた。

「オリックス時代に“このままだと、もう終わりだから”と言われて、移籍して５年（在籍）ですから。本当にありがたいですよね。オリックスでなかなか勝てなかった時も球団さんが時間をくれたことにすごく感謝してます」

２０２０年のオフ、近藤さんはヤクルトから戦力外通告を受けて退団した。だが「投げたい」気持ちは収まらず、さらに独立リーグ香川に所属してコーチ兼任でプレーを続け、３９歳で引退した。球速は全盛期と変わらない１４０キロ台後半を最後まで維持したという。

終わり方には満足してない。「（プロ入りした）１９歳のころに今やらないと後悔するぞと言われていた意味が最後の方に分かってくるんです。でも、後悔するのをやめようと思うんです」

そして続けた。

「１軍で１００試合ぐらい先発して、（中継ぎも含め）３００試合ぐらい投げて、２軍でも２００試合ぐらい投げた。トータルで５００試合登板したとプラスに考えています。最後はそこで納得するというか」

１軍登板は３４７試合、２軍でも１７２試合で投げた。度重なる故障に見舞われながらも１９年続いた山あり谷ありのプロ野球人生。そのすべてを受け入れようとしている。

「今まで経験したことを若い世代に還元できればいいなと思います。ケガをしたこと、活躍できたこと。周りの選手たちがどうしていたということも含めてアドバイスしていくことができたら」

立正高野球部以外にも複数の学校で指導を行う近藤さんは、これからも全国を駆け回る。

（デイリースポーツ・若林みどり）

近藤一樹（こんどう・かずき）１９８３年７月８日生まれ。神奈川県出身。日大三高３年時の夏の甲子園で優勝。２００１年度のドラフト７位で近鉄入団。分配ドラフトで０５年からオリックスでプレーし、育成契約を経て、１６年途中にトレードでヤクルト移籍。１８年に最優秀中継ぎ投手のタイトル獲得。２０年オフの退団後、四国ＩＬ香川でコーチ兼投手として２年間プレーして引退。ＮＰＢ１９年間で３４７試合に登板、４３勝５７敗４セーブ、８３ＨＰ、防御率４・５０。現在は野球解説者、立正大立正高野球部など複数校で指導者としても活動中。