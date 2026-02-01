兵庫県産「生牡蠣」1個100円で食べられる！「庄や」「満天酒場」など大庄グループで大人気企画が復活《28日まで》

東京バーゲンマニア編集部

25年でも人気だった企画が復活

25年に開催され、SNSでも話題になった人気企画が復活します。

小ぶりながらすっきりとした甘みとクリーミーな口当たりが特徴の「兵庫県産生牡蠣」が、何個でも1個100円で注文可能です。

2月1日から28日までの期間限定で、「庄や」「満天酒場」「大庄水産」「呑兵衛」「やる気酒場」の合計162店舗で実施されます。

実施店舗は公式サイトから確認可能です。

自社研究機関でしっかりと検査した安全・安心な牡蠣を、板前が殻から手剥きをして食べやすい状態で提供されます。パクパクと何個でもいけるおいしさです。

さらにここでは、「庄や」スタッフ100人が選ぶ、おすすめの日本酒3つを紹介。

3位【秋田県】高清水 純米吟醸 地蔵田（秋田酒類製造）

酒米「秋田酒こまち」を丹念に磨き手間暇かけて醸された一本です。米の甘みとコクが、牡蠣のクリーミーな旨味と見事にマッチ。秋田の蔵元でしか買えない限定酒とのこと。

2位【長野県】真澄 純米吟醸 辛口生一本（宮坂醸造）

リンゴや白桃を思わせるフルーティーな香りが、牡蠣のフレッシュさを引き立ててくれます。辛口ながら柔らかな甘みをそなえたバランスのとれた味わいが特徴。

1位【高知県】土佐鶴 辛口 純米吟醸酒 銘鶴（土佐鶴酒造）

スッキリ辛口で、洗練されたキレ味が特徴の純米吟醸。クリーミーな牡蠣の旨味を、心地よい清涼感が洗い流す「互いの長所を高め合う」組み合わせです。

キャンペーンの詳細は、公式サイトから確認できます。

