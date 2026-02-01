気象庁によりますと、中国地方は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、山陰や山陽北部を中心に雪や雨の降っている所があります。

RSK山陽放送の宮本大句見気象予報士によりますと、２日から３日にかけて前線が通過するため、中国地方、四国地方に雪雲が広がるということです。

１日（日）

１日の広島県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では雪の降る所がある見込みです。



岡山県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では雪の降る所がある見込みです。



鳥取県は、寒気や湿った空気の影響で曇り、東部を中心に朝まで雪や雨が降るでしょう。



島根県は、寒気や湿った空気の影響で曇り、朝まで雪の降る所があるでしょう。



山口県は、高気圧に覆われて晴れとなる所もありますが、寒気の影響によりおおむね曇りで、雪や雨が降る所があるでしょう。



香川県と愛媛県は、寒気や湿った空気の影響で概ね曇りとなるでしょう。



高知県は、高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。



徳島県は、南部では高気圧に覆われて概ね晴れますが、北部では寒気や湿った空気の影響で概ね曇りとなるでしょう。

２日（月）

2日の広島県は、気圧の谷や寒気の影響でおおむね曇り、北部を中心に昼過ぎから雪や雨が降るでしょう。北部では雷を伴う所がある見込みです。



岡山県は、気圧の谷や寒気の影響でおおむね曇り、北部を中心に夕方から雪や雨が降るでしょう。北部では雷を伴う所がある見込みです。



鳥取県は、気圧の谷や寒気の影響で曇り、昼過ぎから雪や雨が降る見込みです。雷を伴う所があるでしょう。



島根県は、気圧の谷や寒気の影響で曇り、昼前から雨や雪が降る見込みです。雷を伴う所があるでしょう。



山口県は、気圧の谷や湿った空気の影響により、おおむね曇りで一時雨か雪となり、雷を伴う所があるでしょう。



香川県は、気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇り、夕方は雨が降る見込みです。午後は雷を伴う所があるでしょう。



愛媛県は、気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇り、夕方は雨や雪が降る見込みです。午後は雷を伴う所があるでしょう。



徳島県は、南部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、北部では寒気や湿った空気の影響でおおむね曇りとなる見込みです。



高知県は、南部では高気圧に覆われて概ね晴れますが、北部では気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇りとなる見込みです。夕方から夜のはじめ頃にかけて雨や雪の降る所があり、雷を伴う所があるでしょう。

３日（火）

２日から３日にかけて前線が通過するため、中国地方、四国地方に雪雲が広がるでしょう。

予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。