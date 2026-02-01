“伝説の歌姫”がFC東京開幕戦で味スタに降臨「当日、スタジアムでお会いしましょう!」
FC東京が開幕戦のイベントを発表。２月７日に開催されるJ１百年構想リーグ第１節・鹿島アントラーズ戦(13時30分キックオフ/味の素スタジアム)で、アーティストの鈴木亜美さんがSPECIAL LIVEを実施することになったのだ。
実施時間はハーフタイムで、場所はインスタンド側のピッチレベル。今件について、鈴木さんは以下のようにコメントしている。
「FC東京の開幕戦という特別な一日にライブをさせていただけることを、とても楽しみにしています。スタジアムに集まるみなさんの熱をさらに高められるようなライブをお届けしたいと思っています。FC東京が最高のスタートをきれるように、一生懸命頑張ります! 当日、スタジアムでお会いしましょう!」
「あみ〜ゴ」の愛称で知られる鈴木さん。『BE TOGETHER』などの楽曲が有名な“伝説の歌姫”と言える。味スタに降臨し、どんなライブパフォーマンスを披露してくれるのか、楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】J１百年構想リーグに臨む各クラブの"最新序列"を一挙紹介！
