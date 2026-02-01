「物凄いインパクト」「スピードスター」28歳日本人がドイツで今季初ゴール！ 首位相手に決めた電光石火の“開始46秒弾”に脚光「評価も一気に上がりそう」
現地１月31日に開催されたブンデスリーガ２部の第20節で、三好康児が所属する11位のボーフムがホームで首位のシャルケと対戦。２−０で勝利した。
この一戦で三好はリーグ戦６試合ぶりの先発出場を果たす。するとキックオフからわずか46秒、左からのクロスに反応して豪快にダイレクトシュートでネットを揺らしてみせた。
28歳の日本人レフティが決めた電光石火の一撃にSNS上では、「最高」「スピードスター」「物凄いインパクト」「流れを変える一撃だった」「評価も一気に上がりそう」「駆け引きに勝ったな」といった声が上がっている。
なお三好は、このゴールが今季初得点となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本人レフティがシャルケ相手に決めた一撃！
