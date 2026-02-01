「狂っている」昨夏に名門加入の日本代表FW、“243分”で放出に元プレミア戦士が苦言 １年前の日本人エース売却にも物申す「穴埋めができていない」
大エースだった古橋亨梧を放出してから１年、スコットランドの名門セルティックはストライカーの補強が不十分と指摘されてきた。
今冬のマーケットでは、トマーシュ・チュバンチャラを獲得した。だが、一方で山田新をドイツ２部のプロイセン・ミュンスターにレンタル移籍させたのは周知のとおりだ。
日本代表の経験もある山田の獲得はブレンダン・ロジャーズ前監督から評価されていなかった。実際、山田はセルティックで出場機会に恵まれず、スコティッシュ・プレミアシップでピッチに立ったのはわずか８試合。スタメンに名を連ねたのは１回だけで、プレータイムは243分にとどまっている。
それでも、クラブが夏に補強した選手を半年で手放したという事実に変わりはない。イングランド・プレミアリーグでもプレーした元スコットランド代表のジェームズ・マクファデンは、セルティック首脳陣の立ち回りに首を傾げた。
専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、セルティックの戦力は優勝にふさわしくなく、補強が必要との見解に対し、マクファデンは『Open Goal』で「誰を獲るか次第だ」と話している。
「去ったストライカーはほかにもいる。シンがいなくなっただろう？ さらにストライカーを放出したんだ。狂っているよ」
「彼が出ることはなかっただろうと分かっている。でも、ポイントはそこじゃない。彼は獲得した選手だったんだ。またも補強した選手を放出したということだよ。１年前からキョウゴの穴埋めができていない」
クラブによるチーム編成が批判の的とされ、開幕から成績不振に陥り、ロジャーズが辞任して、セルティックが混迷していったのは周知のとおりだ。古橋、稲村隼翔、山田が去り、前田大然と旗手怜央の去就も常に騒がしい。セルティックはこれからどんな道に進むのか。
