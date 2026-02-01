今週のまじっすかは、大好評！まじっすか相撲部第５弾！

まず今回はなんと！ついに（？）片寄涼太さんがユウスケのお家に…！

スタッフが撮影に行くとは伝えていたものの、まさか片寄さんが待っているとは知らないユウスケ。

実は学校から帰ってきてもなかなか片寄さんが待つ部屋に行ってくれず…

やっと扉を開けたら、あの最高のリアクションでした。(笑)

（ユウスケのお部屋にはGENERATIONSのグッズもバッチリありましたよ）

新たに道場のキャプテンに任命されたショウタロウは、

地域の大会では結果を残すものの、全国大会ではなかなか勝ち進めず…

そんなショウタロウに何かヒントになればと企画した今回の明治大学相撲部の皆さんとの特別稽古！

相撲部の監督・桑森教授から、タメになる指導を真剣に聞く２人。

教授のアドバイスを自分のものするために、一生懸命理解しながら聞き、実践する姿はいつもと少し違う表情。

しかし、最後に片寄さんと一緒に筋トレを始めると、

緊張が解けたのかいつもの楽しそうに話すユウスケとショウタロウに。

今回もとっても仲良しでした。（^^）

そんな２人が次に挑むは白鵬杯！

今回のロケで学んだことを存分に活かして頑張れ！！

そして大会様子は２月２２日のシューイチプレミアムで大公開予定！

ぜひご覧になって、ユウスケ・ショウタロウを応援してください！