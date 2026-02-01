女優の橋本環奈（26）が、31日放送のABEMA「STAR CHIP GOLF season2」で見せた、ミスショット直後の“焦り顔”がファンの間で反響を呼んでいる。

【映像】橋本環奈のレアな表情

番組開始から3分20秒過ぎ、橋本が放ったショットは意図しない方向へ。打った瞬間に手応えの悪さを悟ったのか、橋本は顔をしかめて「ヤバーい！」と絶叫。普段のドラマや映画で見せる完璧な笑顔とは一味違う、素のリアクションが飛び出した。

眉をハの字にして困り果てたその表情は、まさに“ピンチ顔”。しかし、そこは千年に一人の逸材。焦った表情さえも絵になってしまうスター性に、コメント欄では「橋本環奈可愛い」「ヤバーいかわいいｗ」と絶賛の声が相次いだ。

番組は、ショットの結果によってチップ（ポイント）が増減する過酷なルール。一つのミスがチームの勝敗に直結するだけに、橋本も真剣そのものだ。だからこそ生まれた嘘偽りのないリアクション。完璧なスーパーショットだけでなく、こうした人間味あふれるミスや、その時に見せる素の表情こそが、この番組の大きな魅力となっている。橋本の“レア表情”を引き出したゴルフの難しさと、それでも楽しそうにプレーを続ける彼女の姿に、多くの視聴者が魅了された放送回となった。