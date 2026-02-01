疲れたらソファーでゴロ寝よりも体を動かした方がいい！？座りっぱなしの時間が長い現代人に合った疲労回復方法

車も電車もない江戸時代、人は歩いたり走ったり、いまでは考えられないほど体を動かしていた。



一方、現代は歩数も減り、デスクワークが増え、動かないことが多い。



自分でも気づけない疲れの正体をわかりやすい図解で解説する、『疲れとり大図鑑』（世界文化社）。著者は、東京女子医科大学高血圧・内分泌内科教授・基幹分野長、副院長兼卒後臨床研修センター長の市原淳弘さん。



本書から、昔と現代の疲れの違いと回復のカギは「動くこと」について、一部抜粋・再編集して紹介する。

寝ても疲れがとれないのはなぜ？

昔の人の疲れは、体をよく動かす中で「酸化物質」や「アンモニア」が一時的にたまるのが原因でした。でも毎日歩いて体を使っていたため、乳酸をエネルギーにリサイクルする力も高く、寝ればスッキリ元気になれたのです。

現在は座りっぱなしの時間が長く、乳酸を燃料として使えないまま体に残しがち。そこに炎症物質やサビ（酸化ストレス）が重なって、「休んでもだるい」状態が続くのです。

実は乳酸は“疲労物質”ではなく、脳や心臓の大事なエネルギー源。しかも動くと乳酸が再利用される過程で、余分な疲労物質を一緒に掃除してくれます。だから現代人の疲労回復は「とにかく動くこと」。乳酸を味方につけて、体の中のお掃除を。

＜ソファーでぐったりvs軽く走る人、回復後のパワーは7倍差＞

ゴロ寝より、軽く体を動かしたほうが回復は速いです。リサイクル燃料となる、乳酸の処理は15〜25％スピードアップ。



回復後のパワーも7倍も維持します。さらに筋肉ダメージや炎症の回復も15 〜25％早いのです！つまり“ 休む＝ちょこ動き” が効率的なのです！

体内時計は24時間じゃない！？

人間の体内時計は、実は地球の自転と同じではなく、約24時間と12分あります。つまり、何もしなければ毎日12分ずつズレていくのです。

朝に光を浴びず、夜に不規則な生活を続けていると、体内リズムは1週間で84分も後ろにズレていき、これが続くと夜更かしの完成です。気づいたら「最近、23時に寝られなくなった…」なんてことに。

このズレは、一晩寝るだけでは戻らないのが、体内時計の厄介なところです。体内時計のズレを戻せる速度は、理論的には1日で1時間が限界。

1時間半のズレを戻すには1.5日〜2日ほどかかる計算になります。実際には、起きる時間、寝る時間、朝ごはんなど、さまざまな要因で体内時計をコントロールするため、1時間半のズレを完全に修正するには、倍近い時間──つまり、1週間近くかかることもあります。

たった12分のズレでも、油断すれば、1週間で「オーストラリア帰りぐらいの時差ボケ」になり、その修正にまた1週間かかる、という“蓄積型の不調”につながるわけです。

市原淳弘

東京女子医科大学高血圧・内分泌内科教授・基幹分野長、副院長 兼 卒後臨床研修センター長。専門医としてホルモンの観点から疲れの原因をひもとき、慢性疲労で悩む患者が全国から訪れる。