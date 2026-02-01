1月4日より放送を開始した、第65作目となるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。25日に放送された第4話でも世帯平均視聴率13.1％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）を記録し、好調を維持している。巧みな脚本はもちろん、豪華俳優陣の演技も人気の理由のひとつだろう。

主人公の兄である豊臣秀吉を演じる池松壮亮（35）は、一見お調子者ながらも強かな情熱を隠し持つ人物像を見事に表現している。また、白石聖（27）が演じる秀長の初恋の相手・直は、可憐さと芯の強さを併せ持ち、力強く秀長の背中を押す女性として好評だ。

そこで本誌はWEBアンケートツール「Freeasy」にて、ドラマ好きな20〜70歳の男女500人を対象に「『豊臣兄弟！』でハマり役だと思う俳優」についてアンケート調査を実施した。

第3位は天真爛漫な寧々を演じる浜辺美波（25）。

のちに、秀吉亡き後の豊臣家を支える女傑・北政所へと成長していく寧々を演じる浜辺。夫婦となる秀吉はもちろん、秀長すらも見惚れさせてしまう存在感には説得力がある。天真爛漫な愛らしさは視聴者をも魅了しているようで、多くの支持を集めた。

今後は秀吉と淀殿の関係に心を砕きながらも、一族を陰から支える役割を担っていくことが予想される。朝ドラ『らんまん』（NHK）でも借金まみれの主人公を献身的に支える妻役を好演し、“頼れる女房役”としての評価を確立してきた浜辺。調子の良さが目立つ秀吉と、どのような夫婦像を描き出していくのか注目だ。

《喋り方や仕草が一番しっくりきている様に感じました》

《才女で臨機応変に対応する能力と、女性ながらでの包容力を兼ね備えたイメージがあるから》

《所作がきれいだから》

《純粋で美しい顔立ちがピッタリです》

第2位は「天下人の右腕」へと駆け上っていく豊臣秀長を演じる仲野太賀（32）。

主人公・秀長（小一郎）役の仲野は、秀吉役の池松との息もぴったりで、漫才のような掛け合いを繰り広げる様子が本当の兄弟のようだとの声が寄せられた。朝ドラ『虎に翼』（NHK）ではヒロインを全肯定する理想の夫役を演じた仲野だが、本作では兄・秀吉に反発しながらも、ともに成長していく“伴走者”としての姿を体現している。

史料が少なく、一般には人物像があまり知られていない秀長を、一から作り上げていくことは容易ではないだろう。現時点ではまだ甘さの残る純朴な青年として描かれているが、今後どのようにして立派な「天下人の右腕」へと変貌していくのか、その道のりにも期待が集まる。

《兄藤吉郎とのやり取りが絶妙で、物語に入り込み引き付けるような演技に感心した》

《豊臣秀長という人物の難しさに合っていて感情の揺れを演じる力が上手いと思ったから》

《兄弟愛が見られハマり役だと感じます》

《秀長の聡明さをうまく演じている》

第1位に輝いたのは、織田信長の人間臭さを体現する小栗旬（43）。

小栗は過去にドラマ『信長協奏曲』（フジテレビ系）でも信長役を務めた経験があるが、本作の信長像については《年齢を重ねて、貫禄も威圧感も増した》といった声が多く、最多得票となった。

本作で描かれる信長は、豪胆なだけでなく、内面に葛藤や迷いを抱える人間臭い人物として描写されている。第4話では威勢よく桶狭間の戦いに挑んだものの、戦のあとには天を仰いで勝利したことに安堵する姿が印象的だった。表面的な威圧感と、内心の揺らぎを同時に表現する演技は、『鎌倉殿の13人』（NHK）などを経て培われた小栗の真骨頂といえるだろう。

《昔信長をやっていたが今の方が威圧感がありぴったり》

《豪快で存在感のある演技が素晴らしい》

《素直に年齢重ねてこのような役にあってきたように思う》

《本当は感情的にもなるけど頑張って独裁者を演じている真面目人という新たな織田信長像を作り出している》