ケンドーコバヤシが結婚＆第1子誕生を発表 報道陣へ“重ね重ね”お願いも
お笑い芸人のケンドーコバヤシが1月31日放送の特別番組『ケンドーコバヤシの重大発表！』（フジテレビONE）の中で一般女性との結婚と第1子誕生を報告。所属事務所である吉本興業のオンラインメディア「FANYマガジン」へのコメントで、報道陣へ“重ね重ね”のお願いをした。
【写真】大物カップル多数！ 2025年に結婚した芸能人をイッキ見
結婚発表が行われた番組『ケンドーコバヤシの重大発表！』は1月にロケが行われそうで、ロケの4日前に第1子となる長男が誕生したとのこと。
FANYマガジンへ寄せたコメントの中でコバヤシは「私、ケンドーコバヤシが一般の方と結婚しましたことをご報告申し上げます。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします」と報告すると、続けて「なお、結婚相手の方に関しましては一般女性ということもあり、今後私、ケンドーコバヤシが起こすであろう数多の女性問題、および数々の不貞行為を報道しないでいただけるよう、重ね重ねお願い申し上げます」と要請。
さらにコバヤシは「また、新しい命が誕生したことも併せてご報告させていただきます」と長男誕生にも触れつつ「新しい命ということもあり、今後私、ケンドーコバヤシが起こすであろう数多の女性問題、および数々の不貞行為を報道しないでいただけるよう、重ね重ねお願い申し上げます」と再び要請。「重ね重ね、ケンドーコバヤシでした」とコメントを締めくくっていた。
引用：FANYマガジン
【写真】大物カップル多数！ 2025年に結婚した芸能人をイッキ見
結婚発表が行われた番組『ケンドーコバヤシの重大発表！』は1月にロケが行われそうで、ロケの4日前に第1子となる長男が誕生したとのこと。
さらにコバヤシは「また、新しい命が誕生したことも併せてご報告させていただきます」と長男誕生にも触れつつ「新しい命ということもあり、今後私、ケンドーコバヤシが起こすであろう数多の女性問題、および数々の不貞行為を報道しないでいただけるよう、重ね重ねお願い申し上げます」と再び要請。「重ね重ね、ケンドーコバヤシでした」とコメントを締めくくっていた。
引用：FANYマガジン