国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが食道がんで１月２９日に死去したことが発表された。６３歳だった。パートナーである女優の池田有希子は１日、自身のＸ（旧ツイッター）で訃報を伝え「心の張り裂けそうなご報告です」と悲痛な胸の内を明かした。

１日、ロバートソンさんの公式ＳＮＳで死去が報告された。パートナーの池田と「オフィスモーリースタッフ一同」の名義で「かねてより食道癌療養中でございましたが去る一月二十九日 午前〇〇時五十六分 六十三歳にて永眠致しましたことを謹んで御報告申し上げます」と伝えた。葬儀は故人の生前の遺志により近親者のみで執り行ったという。

池田のインスタグラムに、たびたびロバートソンさんが登場していた。最後の２ショットとなったのは、亡くなる２７日前である、今年１月２日の投稿。池田は「新年２日目。とてもふざけているようでいて実はとても厳かな気持ちです。夜はおせちを食べ飽きて、お餅を入れた力ラーメンを作りました。ふざけているようで厳かです」とつづり、ロバートソンさんと顔を寄せ合って撮影した。

昨年６月２３日の更新では、自身の誕生日を祝う様子をアップ。池田は「楽しく誕生日を迎えられて感謝の気持ちでいっぱいです。この年になっても大きな病気もなく不定愁訴もなく、ありがたいことです」などとつづり、ロバートソンさんと外食を楽しむ様子を投稿。２人とも仲良く赤いファッションで統一した。

ロバートソンさんは日米双方の教育を受けた後、１９８１年に東京大学とハーバード大学に現役合格。在学中に自叙伝「よくひとりぼっちだった」を刊行しベストセラーとなる。１９８８年ハーバード大学を卒業。ＮＨＫ「所さん！大変ですよ」や日本テレビ「スッキリ」など多数のテレビ番組にレギュラー出演。タレント、ミュージシャンから国際ジャーナリストまで幅広く活躍していた。