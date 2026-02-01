テレビ朝日系「祝！徹子の部屋５０周年記念 関根勤・小堺一機と見るベストセレクション」が１日に放送された。

２日に放送５０周年を迎える名物バラエティーの特別企画。ＭＣの黒柳徹子が、関根勤、小堺一機とともに数々の名シーンをＶＴＲで振り返った。

２０２２年２月放送回は上沼恵美子がゲスト出演。上沼は「日本一有名な番組ですから緊張してます。うれしいです。本当に神様です」と恐縮。

ＮＨＫ専属のテレビ女優第１号として活躍し、著書「窓ぎわのトットちゃん」は歴史的なベストセラーを記録するなど数々の伝説を誇る黒柳を前に、上沼は「もう普段は、全然、あがらないんですけど…。どなたの前でも。黒柳さんは特別です。ごめんなさい…。やかましい女なんで、今日はちょっと静かめにやります」と胸の高鳴りを伝えた。

黒柳が「あなた、おもしろいですね？」と微笑みかけると、上沼は「いや、本当に緊張してるんですよね…。鳥肌立ってるんです。すいません。やっぱり、ここ、ここに黒柳徹子さんがいるんですよ…」と話した。

ＶＴＲを確認した小堺が「上沼さんがあがっているのを初めて見た」と目を細めると、黒柳は「でも、上沼さん、本当にいい方なんだなと思いました。優しい方なんだなって」と笑顔を浮かべていた。