お笑い芸人のケンドーコバヤシさん（53）が、昨年8月に一般女性と結婚していたことを発表しました。さらに、今年1月下旬に第一子となる男児が誕生していたことも明らかにしました。



発表は1月31日（土）に放送されたフジテレビONEの特別番組『ケンドーコバヤシの重大発表！』内で行われました。この番組のロケ日（1月某日）の約4日前に長男が誕生したとのことです。





また、ケンドーコバヤシさんは所属事務所を通じて次のようにコメントしています。「日頃より応援してくださる方々、お世話になっている関係者の皆様へ。私、ケンドーコバヤシが一般の方と結婚しましたことをご報告申し上げます。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします」と綴っています。





また、結婚相手については一般女性であることから、「結婚相手の方に関しましては一般女性ということもあり、今後私、ケンドーコバヤシが起こすであろう数多の女性問題、および数々の不貞行為を報道しないでいただけるよう、重ね重ねお願い申し上げます」とジョークを交えながら語りました。







第一子の誕生についても「新しい命が誕生したことも併せてご報告させていただきます。新しい命ということもあり、今後私、ケンドーコバヤシが起こすであろう数多の女性問題、および数々の不貞行為を報道しないでいただけるよう、重ね重ねお願い申し上げます」と、自身の持ちネタを活かした独特の表現で報告。

最後は「重ね重ね、ケンドーコバヤシでした」と締めくくりました。



【担当：芸能情報ステーション】