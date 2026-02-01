去年東京での陸上世界選手権400mで、日本勢34年ぶりの決勝進出を飾った中島佑気ジョセフ選手。その400mの極意について、サッカー元日本代表・槙野智章さん（藤枝MYFC監督）が取材しました。

瞬発力と持久力の両方を兼ね備える必要があるこの種目。ラスト100mは地獄の苦しみを味わうと話す中島選手。「陸上用語で言うと“ケツワレ”している状態。乳酸が蓄積しまくって、もうめちゃくちゃ激痛なんですよ、走り終わった後。痛すぎてケツがもう4つに割れるようで、そのぐらい痛い」と言います。

その中島選手が行うウォーミングアップを槙野さんも実践。内容はサーキットトレーニング。バービージャンプ5回→100mラン→ジャンプ腕立て伏せ5回→アンクルジャンプ10回→100mラン→もも上げ20秒。普段から10往復は行う過酷なウォーミングアップ。中島選手は「やっぱり一番大事なのは、耐乳酸力。速いスピードで走ると乳酸がたまって、すごく足が重くなるんです。けどその状態で走り続けるという能力が一番大事なので」と狙いを明かします。

そしてその作り上げた体力以外で勝負のカギを握るのが戦略性。中島選手は「完璧にペース配分をして、かつ周りにも惑わされずに自分のペースで走りを完全に遂行して初めて成功する」と言います。中島選手のレース戦略は100m毎に変化。

「最初の100ｍは加速地点なので、しっかりガツンと出る必要があり、スプリントで加速していく。100m地点でトップスピードに入るので、200mまではフロート。自転車でいうと最初頑張ってこいだら、そのあとこがずにスーっていくじゃないですか。いかにエネルギーを使わずに100ｍを進めるか。ただ落ちちゃダメなので、キープしながら100m進める」

さらに200m地点から300ｍまでに再びエネルギーを使い再加速。そして最も厳しいラスト100mを走り抜けます。

中島「ラスト100ｍ。体はめちゃくちゃ重いので、抗ってもどうにもならない。動きのロス、動きの無駄を減らす必要があるのがラスト100ｍ。最後の50mで感覚的には（足が）止まるんですよ。正直、記憶ないです」

槙野「でもフィニッシュした時の感覚が、やっぱり今でもたまんない？」

中島「たまんないですね、これが400mのちょっと“変態チック”なところといいますか（笑）」

レース中は、速く走るためできるだけ呼吸の回数を抑えているという中島選手。基本的に呼吸をするタイミングは2回。

中島「スタート前に息を吸って、パーンって鳴った瞬間に吐いて加速する。最初の50ｍぐらいはずっと吐いたままですね。一番力を、パワーを発揮するところなので」

槙野「速く走るためには吐いた方がいいということですか？」

中島「そうですね、力を加えたい時は吐く。50ｍ過ぎからは、ほとんど無呼吸で進んでいきます。200m前に息を吸って、（再加速する）切り替えポイントの200ｍで息を吐き始める。スピードを上げないといけない時、切り替えをしないといけない時はずっと吐き続ける。地獄のラスト100ｍ。吸う、吐くっていうよりかは、いかに呼吸を荒くしないように整える」

緻密な呼吸戦略で自身の記録を伸ばす中島選手。今後も更なる進化に期待がかかります。

（1月24日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成）