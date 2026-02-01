広島は1日、宮崎県日南市の天福球場で春季キャンプ初日を迎えた。9時20分から始まった歓迎セレモニーでは、新井貴浩監督（49）があいさつした。

「おはようございます。本日は朝早くから寒い中、歓迎式を開いていただき、協力会の皆様、サポートしていただいている方々、そして、幼稚園の先生、園児のみなさんありがとうございました。今日から2026年始まります。しっかり頑張ります」。

普段はプロ野球界の“正月”にあたる2月1日に、思いを込めた長文であいさつする同監督だが、この日は約30秒で簡潔にまとめた。また1月27日に対された羽月隆太郎容疑者（25）については言及がなかった。

羽月容疑者は「ゾンビタバコ」と呼ばれる指定薬物エトミデートを使用した疑いで、広島県警に逮捕された。キャンプ前日1月31日のミーティングでは、改めて選手らに注意喚起がなされ、同監督は「余計なことは考えず、グラウンドに立ったら100％野球に集中し、気を引き締めてやっていこう。今年こそ優勝するぞ」とナインに訴えていた。

横一線からの競争を打ち出すキャンプを前に、水を差された格好だが、2年連続Bクラスからの逆襲を目指して、ここから始動する。広島は12日まで日南・天福球場で1次キャンプを行い、14日からは沖縄に場所を移して25日まで2次キャンプを行う予定だ。