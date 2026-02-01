Hey! Say! JUMP山田涼介「僕の冬休み」姪と遊ぶ家族旅行ショット公開「可愛いが渋滞してる」「メロすぎる」とファン悶絶
【モデルプレス＝2026/02/01】Hey! Say! JUMPの山田涼介が1月30日、自身のInstagramを更新。家族旅行を報告し、姪とのショットを公開した。
【写真】32歳人気アイドル「姪を捕まえた」姪2人との密着ショット
山田は『僕の冬休み』と記し、自然に囲まれた場所での家族旅行の写真を複数枚投稿。「夜に備えて姪と月チェック」と姪と望遠鏡をのぞき込んでいる姿や、「姪を捕まえた」と布団の上であおむけになっている姪の上に山田がうつぶせに覆いかぶさっている様子など、姪との触れ合いを披露した。
また、父親とプラモデル作り中の自身のショットや、1人で望遠鏡で月を見ている写真なども公開している。
この投稿に、ファンからは「仲良しで素敵な家族」「私も捕まえられたい」「可愛いが渋滞してる」「幸せが溢れてる」「姪っ子ちゃん大好きなのが伝わってくる」「メロすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆山田涼介、姪とのショット公開
◆山田涼介の投稿に反響
