中村倫也が主演するドラマ「DREAM STAGE」（TBS系）の第3話が、30日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、K-POPの世界を舞台に、“元”天才音楽プロデューサーの吾妻潤（中村）が、落ちこぼれボーイズグループ「NAZE」（ネイズ）と出会い、夢に向かって踏み出していく姿を描くK-POP版“スポ根”ドラマ。

TGCでの活躍に沸くNAZEだが、エリートグループ・TORINNER（トリナー）が所属する巨大事務所の陰謀により、取材や番組出演が白紙に…。

NAZEの危機を助けたいと、リョウ（岩瀬洋志）は自分たちのライブへのゲスト出演を提案。しかしそれは、敵のプロデューサー・パク・ジス（キム・ジェギョン）の罠（わな）だった。

パクPDの計画は、超大手事務所の金と権力を活かし、TORINNERファンで埋め尽くすというもの。「NAZEはしょせん残り物。必死で歌っても踊っても客席は沈黙。ジ・エンドだ」と、SNSを駆使して徹底的に叩き潰そうとする。

そこに現れた怪しげな男・週刊誌記者の風祭（河内大和）は「のこのこステージに上がったら一巻の終わりか」と薄ら笑って…。

放送終了後、SNS上には、「TORINNERはカッコよかったし、NAZEはかわいくてほのぼのした。兄弟間の話が良かった」「NAZEのメンバーが吾妻さんの家でぎゅうぎゅうになって暮らす様子が微笑ましい」「リョウ役の岩瀬洋志くんがカッコいい。リョウがお兄ちゃんの顔をして、NAZEを見ているのが良かった」「『DREAM STAGE』を見ていると、こういう全力な子を推したいなと思う」などの感想が投稿された。

また、中村が演じる吾妻について、「吾妻さんのせりふに心を打たれた。一緒にNAZEを育てているような気持ちになってる」「吾妻PDが『俺の仲間をばかにするやつは許さない、次やったらぶっ飛ばすぞ』というシーンはカッコよかった」「寝起きの吾妻PDの破壊力がすごい」「吾妻PDの闇鍋がジャイアンの手料理みたいで笑った」といった声が寄せられた。