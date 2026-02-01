不二家から和のご褒美♡春限定ルック＆カントリーマアム登場

不二家のロングセラー「ルック」と「カントリーマアム」から、日本の素材と産地にこだわった春限定シリーズが登場します。抹茶やほうじ茶、和紅茶、桜、きなこなど、和の魅力を丁寧に引き出した味わいは、日常のおやつ時間を少し特別にしてくれる存在。見た目や香りからも春を感じられるラインアップは、自分へのご褒美にも、ちょっとした差し入れにもぴったりです。

日本茶を味わうルック新作

「ルック（厳選茶セレクション）」は、京都府産宇治抹茶、石川県産加賀棒ほうじ茶、静岡県産和紅茶の3種をアソート。

素材と産地にこだわり、それぞれのお茶が持つ色合いや薫り、味わいの違いを一箱で楽しめます。チョコレートの甘さの中に広がる、日本茶ならではの奥行きある風味が印象的。

食べくらべしながら、お気に入りの一枚を見つけたくなる仕上がりです。

発売日：2026年2月3日（火）全国発売

濃厚抹茶のカントリーマアム

「カントリーマアム（お濃い抹茶）」は、鹿児島県産抹茶を贅沢に生地へ練り込み、チョコチップと合わせて焼き上げた期間限定商品。

甘みと渋みのバランスが取れた濃厚な味わいで、抹茶好きにはたまらない一枚です。

茶師十段池田研太氏監修、創業78年の老舗茶商「池田製茶」の抹茶を使用している点も注目。持ち運びやすいミニサイズも同時発売されます。

発売日：2026年2月3日（火）全国発売

桜ときなこの春らしい一枚

「カントリーマアム（桜きなこ）」は、神奈川県産桜花エキスと鳥取県産「三朝神倉大豆」のきなこを生地に練り込み、ホワイトチョコチップを合わせた春らしいフレーバー。

口に入れた瞬間に広がる桜の華やかな香りと、きなこの香ばしさがやさしく調和します。ミニサイズは発売日が異なるため、チェックを忘れずに♪

「カントリーマアム（桜きなこ）」



発売日：2026年2月3日（火）全国発売

「カントリーマアムミニ（桜きなこ）」



発売日：2026年2月24日（火）全国発売

和素材で楽しむ春のおやつ時間

日本の素材が持つ繊細な味わいを、身近なお菓子で楽しめる今回の不二家の春限定シリーズ。お茶の奥深さや桜の香り、きなこのコクが、いつものおやつ時間に季節感を添えてくれます。

家でほっと一息つく時間にも、春の訪れを感じたいときにもおすすめ♡今だけの味わいを、ぜひ楽しんでみてください。