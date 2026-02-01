高市早苗首相、NHK『日曜討論』欠席「選挙戦に入る前から若干痛めて」と理由説明 代役に反響…好きな女性アナ1位の父親
高市早苗首相（自民党総裁）が、きょう2月1日に生出演予定だったNHK総合『日曜討論』（前9：00）を欠席した。
同番組は、衆議院議員総選挙（2月8日投開票）に向けて各党の代表者が出席。「党首に問う 衆院選の争点は」と題した。
冒頭「自由民主党総裁の高市早苗総理大臣はご出演できないことになり、今朝こちらに連絡がありました。自民党によりますと、高市総裁は昨日の遊説中に腕を痛めて、治療にあたっているということです」と伝えた。
高市氏の代わりに田村憲久政務調査会長代行が出席。「（高市氏は）大丈夫なんですか？」と問われ、田村氏は「元々選挙戦に入る前から若干痛めていたらしいんですが、やはり選挙戦でですね、握手されたりいろんなことをされて、ご本人もめいっぱい動いておられますので、痛められたということでございまして、その治療等々ありまして、きょうは出席できないということで、お詫び申し上げたいというふうに思います」と語った。
田村氏は、TBS田村真子アナウンサーの父。田村アナはオリコンニュースの「好きな女性アナウンサーランキング」で連覇を達成している。
SNSでは「日曜討論つけたら田村真子アナのパパ出てた」「田村憲久さん、緊急登板なのに、しっかり務め上げて良かったんじゃないかと」など、反響が寄せられた。
このほか、斉藤鉄夫氏（中道改革連合）、吉村洋文氏（日本維新の会）、玉木雄一郎氏（国民民主党）、神谷宗幣氏（参政党）、田村智子（日本共産党）、大石あきこ氏（れいわ新選組）、原口一博氏（減税日本・ゆうこく連合）、百田尚樹氏（日本保守党）、福島みずほ氏（社民党）、安野貴博氏（チームみらい）が出席した。
