「人生100年時代」という言葉が浸透する一方で、住宅ローンの返済期間も長期化しています。最近では、完済予定年齢が「80歳」に設定されたローンも珍しくありません。銀行が貸してくれるからといって、本当に返せるのでしょうか？ 本記事では、田島誠一さん（仮名）の事例とともに、老後の住宅計画に潜む注意点について、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。※本記事は実話をベースに構成していますが、プライバシー保護のため、個人名や団体名、具体的な状況の一部を変更しています。

「自分の家を持ったことがない」社宅暮らしだった元会社員の夢

田島誠一さん（仮名／70歳）は、大手企業に40年勤め上げ、現在は年金生活を送る元サラリーマンです。長年、転勤族として家族とともに全国を回り、住まいは常に社宅。住居費の負担が軽かった分、一馬力で3人の子どもを育てながらも、55歳を迎えるころには金融資産を約3,000万円まで積み上げることができていました。

しかし、田島さんの胸にはずっと消えない思いがありました。「自分の家を持ったことがない」各地を転々としてきた人生。狭い社宅での生活のなかで、「定年後くらいは、広い家でゆったり暮らしたい」そう考えるようになったのです。

55歳で地方都市の本社勤務となったことを機に、田島さんはマイホーム購入を決断します。郊外なら地価も安く、広い土地が手に入ります。退職金は2,000万円ほど見込め、当時は子どもも同居しており、「どうせなら」と土地建物合わせて総額8,000万円、敷地100坪近い“郊外の豪邸”を建てたのでした。

年金生活と80歳完済ローン…想定外が次々に襲う

問題が表面化したのは、65歳でリタイアしてからでした。

田島さんが組んだ住宅ローンは、80歳までの長期返済プラン。返済額は毎月27万円を超えます。「退職金で繰上げ返済すれば楽になる」そう信じていたのです。しかし10年後、退職金2,000万円を全額繰上げ返済に充てたにもかかわらず、残った返済額は毎月14万円。金利負担により、元本は思うように減りません。

田島さんが老後資金として残していた金融資産は約2,000万円。夫婦合わせた年金収入は月24万円ほどです。そこから14万円の住宅ローンを引くと、生活費に回せるのはわずか10万円。「リタイア後は責任の軽いバイトでちょっと働いて……」などと考えていましたが、月々の赤字を補填するには、パートの時間以上の就労がなければ追いつきません。

さらに追い打ちをかけたのが、住まいの維持費でした。外壁の劣化による塗装工事で100万円が飛び、毎年の固定資産税、都市計画税も家計を圧迫し続けます。そして、70歳になるころ、ついに手持ちの預金が底を尽き、税金を滞納し督促状が届く事態にまで陥ってしまったのです。

経済的な苦境に加え、精神的な誤算もありました。最大の想定外は、「子どもは同居し続ける」という前提が崩れたことです。家を建てた当時大学生だった3人の子どもたちは、全員結婚・就職を機に別居を選択。二世帯住宅仕様にしていましたが、予想に反し、広すぎる家に高額なローンと老夫婦だけが残される結果となりました。

「老後の住宅購入」で失敗する人に共通する落とし穴

田島さんのようなケースは、決して珍しくありません。「退職金でおおむね返済できるだろう」「子どもが同居してくれれば……｣こうした希望的観測に基づき、期的な視点での返済計画が抜け落ちていること。これらはすべて、老後破綻を招きやすい典型的な要因です。

返済計画においては金利の影響を甘くみてはいけません。「いつ、どの程度の負債が残り、退職金でいくら返済できるのか」という具体的なシミュレーションを行い、計画的に繰上げ返済していかなければ、想定以上にローンが残ってしまうリスクがあります。

また、「子どもとの同居」を前提に大きな家を建てるのも危険です。転勤、結婚、価値観の違い……。ライフスタイルが多様化する現代において、同居ありきで話を進めてしまうことは、経済面だけでなく家庭内の不和を生む原因にもなりかねません。

老後に夢だったマイホームを買うこと自体は悪いことではありませんし、リタイア後に就労しながら返済するプランも、計算が立っていれば有効でしょう。重要なのは、「どんな生活を望み、どんな生活を避けたいのか」それらを実現するための、現実的かつシビアな資金計画です。

シニアの住宅ローン利用者は増加傾向

住宅金融支援機構の「住宅ローン利用者の実態調査」によると、60代・70代でも住宅ローンを抱えている世帯は年々増加傾向にあります（2023年〜2024年時点の実績）。長寿化が進む一方で、「完済前に資金が尽きる」リスクも現実のものとなっています。

家は、人生最大の買い物ですが、老後においては、「資産」よりも「固定費」として家計を縛る存在になりがちです。自分たちの収入で無理なく維持できるサイズか、将来の家族構成の変化を織り込んでいるか、そして修繕費・税金まで含めた資金計画になっているか。自分が望む生活と、守りたい暮らしを最後まで維持するための冷静な判断が求められます。

小川 洋平

FP相談ねっと

ファイナンシャルプランナー