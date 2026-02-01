【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ドアの鍵や放送に関する言葉がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、日常的な動作から技術用語、そして放送に関係する言葉などを集めました。空欄に特定の2文字を入れると、すべてなじみのある言葉に変わります。
□□うめ
かぎ□□
□□ろぐ
□□うんす
ヒント：駅やテレビなどで情報を伝えることを何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あな」を入れると、次のようになります。
・あなうめ（穴埋め）
・かぎあな（鍵穴）
・あなろぐ（アナログ）
・あなうんす（アナウンス）
空いた部分を埋める「穴埋め」や、鍵を差し込む「鍵穴」といった「穴」という漢字を使った言葉の中に、デジタルの対義語である「アナログ（analog）」や、告知を意味する「アナウンス（announce）」といったカタカナ語がきれいに収まっています。同じ「あな」でも、物理的な「くぼみ」から外来語の一部まで、使い道が広いのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日常的な動作から技術用語、そして放送に関係する言葉などを集めました。空欄に特定の2文字を入れると、すべてなじみのある言葉に変わります。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□うめ
かぎ□□
□□ろぐ
□□うんす
ヒント：駅やテレビなどで情報を伝えることを何と呼ぶ？
↓
↓
↓
↓
↓
正解：あな正解は「あな」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「あな」を入れると、次のようになります。
・あなうめ（穴埋め）
・かぎあな（鍵穴）
・あなろぐ（アナログ）
・あなうんす（アナウンス）
空いた部分を埋める「穴埋め」や、鍵を差し込む「鍵穴」といった「穴」という漢字を使った言葉の中に、デジタルの対義語である「アナログ（analog）」や、告知を意味する「アナウンス（announce）」といったカタカナ語がきれいに収まっています。同じ「あな」でも、物理的な「くぼみ」から外来語の一部まで、使い道が広いのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)