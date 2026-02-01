ヤリス、ヤリスクロスが一部改良

トヨタ「ヤリス」、「ヤリスクロス」が2026年2月末頃に一部改良を受け、3月上旬には生産が開始される模様です。

なお、すでに一部の販売店では、1月末から先行予約も開始されているようです。

日本自動車販売協会連合会の調べによると、2025年暦年（1月〜12月）の登録車ランキングでヤリス（ヤリスクロス含む）は、前年対比100.2％の16万6533台で、1位に輝いています。

そんなヤリス、ヤリスクロスは、2025年2月末に一部改良を受けています。

ヤリスは、ETC2.0車載器が「G」、「Z」、「U」に標準装備されました。

さらに、ドアミラーヒーターが全車に標準化され、ガソリン（6MT車）をのぞき「X」に「スマートエントリー＆スタートシステム」を搭載。

そのほか、ブラックの加飾が印象的な特別仕様車「Z“URBANO（ウルバーノ）”」も設定されました。

ヤリスクロスも基本的にほぼ同じ内容ですが、「X」にディスプレイオーディオ、「Z」系と「GR SPORT」にコネクティッドナビ対応のディスプレイオーディオが標準装備されています。

ヤリス、ヤリスクロスともに個人ユーザーはもちろん、カーシェアリングなどの定番モデルになっていて、法人ニーズも高いのがうかがえます。

ヤリス、ヤリスクロスともに2025年夏頃から、次の年次改良（2026年2月）で電動パーキングブレーキの採用がささやかれていたようです。

両モデルともに、2025年9月頃からオーダーストップになっていましたが、それでも2025年暦年で登録車ランキング1位になっているのは、トヨタの販売力はもちろん、ヤリス、ヤリスクロス人気を裏付けています。

トヨタ「ヤリスクロス」（2025年2月改良モデル）

2026年2月末頃の一部改良では、従来の8インチから10.5インチに大型化される「ディスプレイオーディオPLUS」がトピックス。

従来は「Z」に「ディスプレイオーディオPLUS」が標準化されていましたが、10.5インチの大画面化による操作性、視認性の向上が盛り込まれることになります。

また、ヤリスクロスは電動パーキングブレーキが全車標準でしたが、ヤリスは2026年2月の一部改良でハイブリッド車に標準になる模様。

これにより、アダプティブクルーズコントロールが、停止保持機能なしから停止保持機能付にアップデート。

また、手引き式サイドブレーキが廃止されたことにより、アームレストが用意される見込みです。

ヤリスのエクステリアデザインは、ほぼ変更はなく、シャークフィンアンテナとドアミラーがブラックになり、精悍さが強調されることになりそうです。

そのほか、新色の追加（あるいは従来色の廃止）も定番メニューとして予想されます。

また特別仕様車の「Z“URBANO（ウルバーノ）”」に、ガソリン車向けの6MTが設定され、マニュアル派のニーズに応えることになります。

装備の廃止、集約も図られます。「アドバンストパーク（自動駐車）」と「デジタルキー」が、サブスクサービス「KINTO」専用の「U」に集約されます。

ヤリスは、ハイブリッド車の電動パーキングブレーキ標準化に伴い、10〜15万円前後の価格アップとなるようです。

ヤリスクロスもヤリスと同様に、「Z」、「Z“Adventure（アドベンチャー）”」、「GR SPORT」に10.5インチの「ディスプレイオーディオPLUS」が標準装備化されます。

内装では、「GR SPORT」と「G」にも前席シートヒーターが標準装備されるのもトピックス。

加えて、「GR SPORT」は、オプションの「ナノイーX」が標準になるなど、標準装備の強化により、ほかのグレードよりも価格アップの幅が大きくなることも考えられます。

外観では、シャークフィンアンテナとドアミラーがブラック化され、「GR SPORT」のフロントグリルのデザイン変更もある見込み。

そのほか、新色の追加も盛り込まれるかもしれません。ヤリスクロスの価格も10〜15万円前後のアップが予想されます。